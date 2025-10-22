Madrugada de terror en Calle Blancos: carro arranca poste y queda incrustado en vivienda

Bomberos de Costa Rica atendieron a un paciente en el sitio de la colisión. Se desconoce su identidad y estado. Fotografía:

Un violento y aparatoso accidente de tránsito sacudió la tranquilidad de Calle Blancos, Goicoechea, la madrugada de este miércoles, dejando una escena de destrucción en la Ruta 100 y afectando el tendido eléctrico y una propiedad privada.

El suceso, reportado a las 4:44 a. m., involucró un vehículo modelo Honda Civic que, por razones aún no desconocen, perdió el control mientras circulaba cerca de la ferretería Universal de Tornillos & Herramientas.

El automóvil impactó de forma contundente un poste del alumbrado público, el cual fue virtualmente “arrancado” de su base y fracturado en varias partes.

Tras el impacto inicial, el vehículo liviano continuó su trayectoria y chocó violentamente contra la fachada de una vivienda a la orilla de la vía.

La fuerza de la colisión proyectó el carro sobre el bordillo y los escombros, dejándolo en una posición insólita e incrustado en una propiedad, justo bajo el poste derribado.

La magnitud de los daños llevó a la movilización inmediata de personal de emergencia.

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica se presentó en el lugar con una unidad paramédica para atender la situación. En el sitio, se brindó valoración a un paciente, cuya identidad y estado de salud no han sido detallados por las autoridades.

A raíz del choque, y mientras se realizan las labores para asegurar el poste, remover el vehículo y limpiar la vía, la circulación en la Ruta 100 se mantiene con paso lento y regulado.