Sucesos

Madrugada de terror en Calle Blancos: carro arranca poste y queda incrustado en vivienda

Accidente aparatoso en Calle Blancos involucró a vehículo sedán, cuyo chofer perdió el control y luego chocó contra un poste. Paso lento por ese sector

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Bomberos de Costa Rica atendieron a un paciente en el sitio de la colisión. Se desconoce su identidad y estado. Fotografía:
Bomberos de Costa Rica atendieron a un paciente en el sitio de la colisión. Se desconoce su identidad y estado. Fotografía: (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidente Calle BlancosChoque GoicoecheaAccidente Honda CivicCarro choca posteCalle Blancos
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.