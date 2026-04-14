Madre explotaba sexualmente a sus hijas en San Carlos; Migración rescata a tres menores de edad

(Policía Migraci/La mujer fue detenida y sus tres hijas quedaron bajo el cuidado del PANI.)

Conejo fue detenida, la mañana de este martes, tras un allanamiento en su vivienda, en San Carlos.

Una mujer de apellidos Conejo Castro fue detenida este lunes como sospechosa de explotar sexualmente a sus tres hijas, de entre 14 y 17 años, en El Tanque, en San Carlos de Alajuela.

Oficiales de Migración y Extranjería ejecutaron el arresto porque, en apariencia, Conejo coordinaba con “clientes” para que tuvieran relaciones sexuales con las menores, a cambio de montos de dinero que ella se dejaba.

Los hombres adultos se presentaban en la casa de esta mujer y ahí recogían a las menores. En otras ocasiones, las abordaban en paradas de autobuses cercanas a la vivienda.

Hombres adultos llegaban a esta vivienda, en El Tanque de San Carlos, para llevarse a las menores de edad. (Policía Migraci/La mujer fue detenida y sus tres hijas quedaron bajo el cuidado del PANI.)

La policía de Migración llevó a cabo una investigación tras recibir datos sobre lo que estaba sucediendo en esa casa. El lunes, las autoridades pusieron en marcha un operativo para rescatar a las víctimas y una de ellas fue hallada en un motel cercano con un adulto de apellidos Sevilla Martínez.

Las otras menores estaban en la vivienda.

Junto a la madre de las víctimas, también quedó detenido Sevilla Martínez. Ambos fueron trasladados al Ministerio Público para continuar el proceso. Además, se coordinó con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para resguardar la integridad de las menores.