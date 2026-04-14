Sucesos

Madre explotaba sexualmente a sus hijas en San Carlos; Migración rescata a tres menores de edad

Mujer contactaba adultos para que tuvieran encuentros sexuales con sus hijas de entre 14 y 17 años

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Por Natalia Vargas
La mujer fue detenida y sus tres hijas quedaron bajo el cuidado del PANI.
Conejo fue detenida, la mañana de este martes, tras un allanamiento en su vivienda, en San Carlos. (Policía Migraci/La mujer fue detenida y sus tres hijas quedaron bajo el cuidado del PANI.)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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