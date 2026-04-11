Sucesos

Madre busca a su hija desde hace más de un año: ‘La sueño a ella viva y deseamos encontrarla’

Adriana Herrera Fuentes creció en Bijagua de Upala, pero la última vez que la vieron con vida estaba en el barrio Corazón de Jesús, en Liberia

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Por Natalia Vargas
Adriana Herrera Fuentes desapareció en noviembre del 2024.
Adriana Herrera Fuentes desapareció en noviembre del 2024. (Verónica Herrera/Cortesía)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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