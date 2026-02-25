Sucesos

‘Los Talibanes’ alquilaban botas de hule a migrantes para facilitar cruce irregular por frontera norte

Organización contaba con 29 transportistas, 8 vigilantes y cinco policías que habrían facilitado las operación; un migrante fue asesinado a tubazos

Por Christian Montero
Allanamientos en Los Chiles para desarticular a banda los Talibanes.
La estructura criminal conocida como los Talibanes fue desarticulada este miércoles tras 51 allanamientos. (Foto: Christian Montero/Foto: La Nación)







