Localizan sin vida en montaña a hombre que llevaba varios días desaparecido

La Cruz Roja Costarricense localizó sin vida a un hombre, de unos 40 años, que se encontraba desaparecido desde hace varios días en el cantón de Río Cuarto de Alajuela, durante un operativo de búsqueda realizado este lunes.

El hombre fue encontrado en un sector de montaña de difícil acceso, hasta donde logró llegar un equipo de la Cruz Roja tras varias horas de rastreo. Aunque el cuerpo fue hallado este lunes, las condiciones del terreno y la hora obligaron a reprogramar la extracción del cuerpo hacia una zona segura para este martes.

Según la información preliminar, la alerta sobre la desaparición se había emitido días atrás, pero fue hasta hoy que el caso se remitió oficialmente a la Cruz Roja para coordinar las labores de búsqueda en la zona.