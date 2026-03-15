Localizan cuerpo de hombre arrastrado por corriente en playa Jacó tras más de 12 horas de búsqueda

La Cruz Roja utilizó un dron durante el operativo de búsqueda del hombre que fue arrastrado por una corriente de retorno en playa Jacó.

La Cruz Roja localizó la mañana de este domingo el cuerpo de un hombre que fue arrastrado por una corriente de retorno en playa Jacó, en el cantón de Garabito.

El incidente fue reportado cerca de las 5:00 p.m. del sábado, cuando la institución fue alertada mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un accidente acuático en la zona.

De acuerdo con el reporte preliminar, dos hombres fueron arrastrados por una corriente de retorno. Uno de ellos logró salir del agua por sus propios medios, mientras que el otro se mantuvo desaparecido, lo que motivó el inicio de un operativo de búsqueda.

Las labores se extendieron durante la noche y continuaron la mañana de este domingo.

Según informó la Cruz Roja, alrededor de las 8:20 a.m. lograron ubicar y recuperar el cuerpo del hombre, quien había permanecido desaparecido por más de 12 horas.

La ubicación fue posible gracias al uso de un dron que permitió detectar al hombre en la zona.

Para la atención de la emergencia, la institución desplegó dos unidades de soporte básico, un vehículo operativo, un dron y seis cruzrojistas.

Tras el hallazgo, la escena quedó a cargo de las autoridades judiciales para los procedimientos respectivos.