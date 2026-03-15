Sucesos

Localizan cuerpo de hombre arrastrado por corriente en playa Jacó tras más de 12 horas de búsqueda

Hombre fue reportado como desaparecido la tarde del sábado

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Por Cristian Mora
La Cruz Roja Costarricense continúa la búsqueda de un hombre de 42 años que desapareció la tarde del pasado viernes 10 de octubre en el sector de playa Matapalo, en Sardinal de Guanacaste.
La Cruz Roja utilizó un dron durante el operativo de búsqueda del hombre que fue arrastrado por una corriente de retorno en playa Jacó.







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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