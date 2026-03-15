Sucesos

Adulto mayor fallece tras sufrir paro cardíaco mientras esperaba bus en Cartago

Paramédicos de la Cruz Roja intentaron reanimarlo con maniobras avanzadas de soporte vital

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Por Cristian Mora
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El incidente ocurrió en una parada de autobús en Corralillo, donde la Cruz Roja intentó reanimar al hombre con maniobras avanzadas de soporte vital. (Imagen con fin ilustrativo) (Cruz Roja/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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