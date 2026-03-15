Adulto mayor fallece tras sufrir paro cardíaco mientras esperaba bus en Cartago

El incidente ocurrió en una parada de autobús en Corralillo, donde la Cruz Roja intentó reanimar al hombre con maniobras avanzadas de soporte vital. (Imagen con fin ilustrativo)

Un hombre entre 55 y 60 años falleció este domingo tras sufrir un paro cardíaco mientras esperaba el autobús en una parada en el centro de Cartago, según información de la Cruz Roja.

Según el reporte preliminar, el adulto mayor esperaba el autobús con destino a Corralillo cuando colapsó repentinamente y entró en paro cardíaco.

Al lugar se desplazaron unidades de la Cruz Roja, cuyos paramédicos iniciaron maniobras avanzadas de soporte vital para intentar reanimarlo.

Sin embargo, tras varios minutos de atención, el hombre fue declarado muerto.

Posteriormente, el caso fue remitido a las autoridades judiciales para los trámites correspondientes.