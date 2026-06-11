Sucesos

Localizan a la deriva y sin tripulantes lancha desaparecida en Guanacaste mientras continúa búsqueda de otra embarcación

Lancha Guitar Shark fue hallada a la deriva y sin tripulantes frente a Cabo Velas durante un operativo de búsqueda y rescate

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Por Cristian Mora
Lancha Guitar Shark fue encontrada en Cabo Velas
La embarcación Guitar Shark fue localizada a la deriva frente a Cabo Velas por oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas que participaban en la búsqueda de la lancha Roxana 2. (MSP/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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