Localizan a la deriva y sin tripulantes lancha desaparecida en Guanacaste mientras continúa búsqueda de otra embarcación

La embarcación Guitar Shark fue localizada a la deriva frente a Cabo Velas por oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas que participaban en la búsqueda de la lancha Roxana 2.

Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas localizaron la tarde de este miércoles una embarcación que había sido reportada como desaparecida en el Pacífico Norte, mientras participaban en las labores de búsqueda y rescate de los tripulantes de la lancha Roxana 2.

Se trata de la embarcación Guitar Shark, matrícula GPC-9949 de Playas del Coco, la cual fue encontrada a la deriva por la tripulación de la patrullera Soberanía I.

Según informó el director del Servicio Nacional de Guardacostas, Juan Carlos Alvarado Quesada, el hallazgo se produjo a las 4:10 p. m., aproximadamente a 25 millas náuticas frente a Cabo Velas, en Santa Cruz de Guanacaste.

La embarcación, utilizada para turismo de buceo, fue localizada sin tripulantes a bordo, sin equipo de buceo y con las llaves de ignición colocadas en el sistema de encendido.

De acuerdo con la información preliminar, la Guitar Shark había desaparecido durante el fin de semana anterior en las cercanías de playa Ocotal, en medio de las condiciones meteorológicas adversas que afectaron gran parte de las zonas costeras de Guanacaste.

Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas trasladaron la embarcación hasta la estación de Flamingo tras encontrarla a la deriva y sin tripulantes. (MSP/Cortesía)

Las autoridades indicaron que la nave se encontraba aparentemente en buen estado y equipada con un motor de 250 caballos de fuerza.

El Servicio Nacional de Guardacostas informó que ya contactó a los propietarios registrales de la embarcación y prevé entregarla este jueves, una vez verificada la documentación correspondiente.

Mientras tanto, las autoridades mantienen activas las labores de búsqueda y rescate relacionadas con la embarcación Roxana 2, con el fin de localizar a sus tripulantes.

Las autoridades confirmaron que se trata de Jannier Baltodano, Ramón Baltodano, Abraham Ríos y un hombre identificado solo como Luis.