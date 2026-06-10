Sucesos

Guardacostas y Vigilancia Aérea mantienen operativo en Santa Cruz para encontrar a cuatro tripulantes desaparecidos de barco Roxana Dos

Cuatro hombres siguen desaparecidos tras naufragio en Guanacaste.

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Por Libia Solano Meza
Guardacostas Costa Rica
Cuatro hombres siguen desaparecidos tras naufragio en Guanacaste Guardacostas intensifica rastreo. (Guardacostas Costa Rica/Guardacostas Costa Rica)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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