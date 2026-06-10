Guardacostas y Vigilancia Aérea mantienen operativo en Santa Cruz para encontrar a cuatro tripulantes desaparecidos de barco Roxana Dos

El Servicio Nacional de Guardacostas continúa con las labores de búsqueda de 4 tripulantes de la embarcación Roxana Dos, que permanecen desaparecidos tras el vuelco ocurrido el 8 de junio en Santa Cruz, Guanacaste, en medio de un fuerte oleaje.

Las autoridades confirmaron que se trata de Jannier Baltodano, Ramón Baltodano, Abraham Ríos y un hombre identificado solo como Luis.

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó a La Nación que la acciones iniciaron hoy miércoles a las 6:00 a.m., y se están realizando patrullajes desde Punta Zapotal hasta San Juanillo, en Santa Cruz.

“A esta búsqueda se suma el apoyo del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública (SVA) que se encuentra sobrevolando la zona para ampliar el rango de detección y localizar a las personas", indicó la entidad.

Cuatro tripulantes siguen desaparecidos tras el vuelco de la embarcación Roxana Dos en Santa Cruz, Guanacaste

Aunque las condiciones climatológicas mejoraron, la institución indica que persisten las lluvias y el fuerte oleaje.

Guardacostas y Vigilancia Aérea recorren la costa de Santa Cruz en busca de los ocupantes de la embarcación Roxana Dos. (Guardacostas Costa Rica/Guardacostas Costa Rica)

Asimismo, la Cruz Roja Costarricense confirmó que Johnny Rodríguez Oporta, un nicaragüense de 32 años, fue encontrado con vida tras el vuelco de la lancha Kila en el Pacífico Norte de Costa Rica. El incidente habría sido provocado también por el fuerte oleaje en la zona.

Su rescate se dio ayer martes 9 de junio en horas de la tarde.

Rodríguez presentaba un cuadro severo de deshidratación y, según los reportes preliminares, habría permanecido en condición de naufragio. El mismo fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Santa Cruz.