Ellos son los cinco desaparecidos por vuelcos de lanchas en Guanacaste

Jannier Baltodano, Ramón Baltodano, Abraham Ríos y un hombre identificado solo como Luis, todos tripulantes de la embarcación Roxana Dos, están siendo buscados por equipos especializados en rescates acuáticos ya que permanecen desaparecidos tras el vuelco de su embarcación ocurrido el 8 de junio en Santa Cruz, Guanacaste, en medio de un fuerte oleaje.

Además, se busca a Johnny Rodríguez Oporta, un ciudadano nicaragüense de 32 años, que se encontraba a bordo de la lancha Kila en aguas del Pacífico Norte de Costa Rica. Esta lancha también volcó, al parecer por el fuerte oleaje en la zona.

El Servicio Nacional de Guardacostas mantiene una intensa operación de búsqueda y rescate, utilizando tecnología especializada que combina información oceanográfica y meteorológica para predecir posibles trayectorias de deriva y optimizar la localización de las personas desaparecidas.

Según el comisionado Juan Carlos Alvarado, director de Guardacostas, “la operación se desarrolla de manera ininterrumpida, coordinando embarcaciones y recursos en los cuadrantes de mayor probabilidad de ubicación, para maximizar las posibilidades de rescate”.

Las autoridades aseguraron que continuarán con las labores de búsqueda y rescate conforme a los protocolos establecidos, priorizando la seguridad de los afectados y la atención a sus familias.