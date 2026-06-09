Sucesos

Ellos son los cinco desaparecidos por vuelcos de lanchas en Guanacaste

Tras dos incidentes en embarcaciones distintas, cinco personas permanecen desaparecidas en el Pacífico Norte.

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Por Libia Solano Meza
Guardacostas intensifica búsqueda de cinco personas desaparecidas en el Pacífico Norte
Guardacostas intensifica búsqueda de cinco personas desaparecidas en el Pacífico Norte (MSP/MSP)







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GuanacasteAccidentes acuáticos
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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