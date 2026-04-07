Sucesos

Lo que parecía un choque en una finca bananera en Limón terminó en el hallazgo de un joven asesinado

Un trabajador de una bananera en Guácimo halló una moto abandonada; el rastro de sangre llevó hasta el cuerpo de un joven de 27 años con impactos de bala.

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Por Yucsiany Salazar y Reiner Montero
El hallazgo ocurrió en la finca bananera Debasa 5, ubicada en el sector de Duacarí de Guácimo, Limón.
El hallazgo ocurrió en la finca bananera Debasa 5, ubicada en el sector de Duacarí de Guácimo, Limón. (Reiner Montero/Reiner Montero)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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