Lo que parecía un choque en una finca bananera en Limón terminó en el hallazgo de un joven asesinado

El hallazgo ocurrió en la finca bananera Debasa 5, ubicada en el sector de Duacarí de Guácimo, Limón.

Un trabajador que se dirigía a iniciar su jornada laboral en la finca bananera Debasa 5, en Duacarí de Guácimo, Limón, se topó con una escena que inicialmente parecía un accidente de tránsito, pero que terminó en el hallazgo de un joven asesinado.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes 7 de abril. Al ver una motocicleta tirada a un costado del camino, el empleado alertó a la administración.

Tras contactar a la familia del dueño del vehículo, el padre de la víctima confirmó que la moto era de él y era utilizada por su hijo menor.

Fue un hermano del fallecido —quien también labora en la finca— quien inició una búsqueda junto a otros empleados tras detectar rastros de sangre en la escena.

Las autoridades detectaron impactos de bala, lo que permitió descartar la hipótesis de un accidente de tránsito. (Reiner Montero/Reiner Montero)

Sin embargo, el hallazgo de un casquillo de bala confirmó las sospechas de un ataque violento. A pocos metros del camino principal, entre los bananales, localizaron el cuerpo de la víctima, un joven de apellidos Rodríguez Solera, de 27 años, con impactos de bala en el tórax.

Las autoridades también detectaron impactos de bala en la motocicleta, lo que refuerza la hipótesis de un asesinato.

De acuerdo con testigos, en horas previas se observó una buseta desconocida transitando por un acceso privado de la finca, una ruta inusual para vehículos ajenos a la operación bananera, versión que deberá ser confirmada por las autoridades.

Agentes del OIJ custodian la escena del crimen donde fue localizado el cuerpo de Rodríguez, de 27 años. (Reiner Montero/Reiner Montero)

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) quedaron a cargo de las pesquisas para esclarecer los hechos y dar con los responsables.