Crímenes

Padre intentó salvar a su hijo: chocó a presuntos asesinos que huían en moto en Limón

Un joven de 18 años murió tras un ataque en Pacuare Nuevo, Limón. OIJ identifica víctima.

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Por Yucsiany Salazar
En la imagen una cinta de policía y pick-ups de Fuerza Pública. Costa Rica cumple tres años de fracaso en la prevención de homicidios: 2.632 muertes por ola de violencia. ¿Es revertible la situación?
Un joven de 18 años murió tras un ataque armado en Pacuare Nuevo de Limón. Imagen con fines ilustrativos. (Archivo LN/Archivo LN)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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