Padre intentó salvar a su hijo: chocó a presuntos asesinos que huían en moto en Limón

Un joven de 18 años murió tras un ataque armado en Pacuare Nuevo de Limón. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre intentó detener a los presuntos asesinos de su hijo, de 18 años, al embestir con su vehículo la motocicleta en la que los sospechosos huían tras un ataque armado, la noche de este sábado en Pacuare Nuevo, Limón.

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima, de apellido Allen, se encontraba en la vía pública cuando fue interceptado por dos sujetos en motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones.

Aunque el joven intentó escapar corriendo, los atacantes lo persiguieron y continuaron disparándole, impactándolo en la ingle.

En medio del ataque, el padre de la víctima llegó al sitio para recoger a su hijo. Al percatarse de la agresión, colisionó su vehículo contra la motocicleta de los sospechosos. Tras el impacto, los individuos cayeron a la calle, pero lograron levantarse y escapar a pie.

El joven herido fue trasladado de emergencia al Hospital Tony Facio Castro, donde falleció minutos después de su ingreso.

Detenidos en el hospital y vía pública

Horas más tarde, uno de los sospechosos, de apellido Leal, de 23 años, ingresó herido al mismo centro médico, donde quedó detenido bajo custodia policial.

También, otro sujeto de apellido Howard, de 19 años, fue capturado en vía pública cerca del lugar de los hechos.

Ambos detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

En la escena, los agentes del OIJ recolectaron la motocicleta utilizada por los sospechosos y un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, que se presume fue utilizada en el ataque.

El cuerpo del joven fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras el caso continúa en investigación por parte de las autoridades judiciales.