Lo detuvieron por no portar cédula y terminó con $21.000 decomisados

Un control de carretera rutinario terminó en una importante incautación de dinero en efectivo la tarde del miércoles, cuando oficiales de la Policía Municipal de San Carlos detectaron inconsistencias en la versión de un conductor en el sector de Muelle.

Según el informe oficial, el operativo se desarrolló cerca de las 5:30 p. m., cuando los oficiales detuvieron un vehículo tipo pick-up Mitsubishi L200.

El conductor no portaba ningún tipo de identificación y respondió con contradicciones a las preguntas básicas de los agentes, lo que despertó sospechas.

Ante esa situación, los policías solicitaron autorización para que la unidad canina revisara el automotor. El conductor accedió voluntariamente.

Durante la inspección, la perra Sasha , entrenada para la detección de drogas y dinero, marcó varias alertas en diferentes partes internas y externas del vehículo.

Esa señal motivó la coordinación inmediata con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos, que realizó una revisión detallada del automóvil. En la inspección manual, los agentes encontraron $21.000 en efectivo, en billetes de distintas denominaciones, y ₡500.000 en moneda nacional.

El conductor fue trasladado a la Fiscalía de San Carlos, donde quedó a las órdenes de las autoridades judiciales mientras se determina el origen del dinero y si está vinculado con alguna actividad ilícita.