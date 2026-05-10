Sucesos

Lluvias y tormentas regresarán este lunes a varias regiones de Costa Rica, según el IMN

El aumento de humedad favorecerá lluvias aisladas y tormentas eléctricas en el Pacífico Central y Sur durante la tarde

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Por Damián Arroyo C.
Lluvias Alajuela
Costa Rica tendrá más nubosidad y lluvias este lunes. El IMN prevé tormentas aisladas en el Pacífico y ambiente cálido en Guanacaste. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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