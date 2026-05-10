Lluvias y tormentas regresarán este lunes a varias regiones de Costa Rica, según el IMN

Costa Rica tendrá más nubosidad y lluvias este lunes. El IMN prevé tormentas aisladas en el Pacífico y ambiente cálido en Guanacaste.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes 11 de mayo aumentará la humedad sobre Costa Rica. Esta condición marcará el inicio de una semana con más nubosidad y lluvias en comparación con los últimos días.

El IMN explicó que una masa de aire seco mantuvo un patrón estable durante el fin de semana. Sin embargo, este lunes ingresará mayor humedad desde el Caribe y el Pacífico. Ese escenario favorecerá precipitaciones aisladas en distintos sectores del país.

Durante la madrugada y la mañana predominarán condiciones estables en gran parte del territorio nacional. En la tarde aumentará la nubosidad en varias regiones. Además, el Pacífico Central y el Pacífico Sur presentarán posibilidad de lluvias y tormenta eléctrica debido al ingreso de la brisa marina.

En el Valle Central, el cielo variará de pocas nubes en la madrugada a condiciones parcialmente nubladas y nubladas durante la tarde. San José tendrá una temperatura mínima de 17,8 °C y una máxima de 24,9 °C.

El Pacífico Norte mantendrá un ambiente cálido y con pocas nubes durante gran parte del día. En la tarde aumentará ligeramente la nubosidad. Nicoya registrará temperaturas entre los 21,4 °C y los 38,9 °C, una de las más altas del país.

En el Pacífico Central, el cielo permanecerá parcialmente nublado desde la madrugada. Durante la tarde aumentará la nubosidad y existirán posibilidades de chubascos aislados. Parrita tendrá una mínima de 18,9 °C y una máxima de 32,2 °C.

El Pacífico Sur experimentará mayor inestabilidad atmosférica en horas de la tarde. El IMN prevé lluvias y tormenta eléctrica aislada en esta región. Golfito reportará temperaturas entre los 22,9 °C y los 30,7 °C.

En el Caribe Norte, ingresarán nubes desde el mar Caribe durante la mañana. Esa condición dejará lluvias de corta duración cerca de la costa. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 22,2 °C y una máxima de 27,2 °C.

El Caribe Sur también registrará nubosidad parcial y lluvias pasajeras cerca de la costa. Limón tendrá temperaturas entre los 22,2 °C y los 28 °C.

La zona norte presentará nubosidad parcial durante gran parte del día. En la tarde aumentarán los nublados. Ciudad Quesada registrará una mínima de 17,3 °C y una máxima de 28,1 °C.

El IMN indicó que este aumento de humedad marcará el comportamiento atmosférico de los próximos días. Además, las lluvias aisladas de la tarde se concentrarán principalmente en sectores del Pacífico.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 05:16 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 05:49 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.