Sucesos

Lluvias y tormentas golpearán varias regiones de Costa Rica este viernes: así estará el clima por región

El IMN prevé aguaceros, tormentas y altas temperaturas este viernes en Costa Rica. Conozca cómo cambiará el tiempo en cada región y cuáles zonas tendrán más lluvias

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Clima: lluvia, aguacero
El IMN prevé lluvias y tormentas para este viernes en varias regiones del país debido a la cercanía de la zona de convergencia intertropical. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
climaclima en Costa RicaIMNSUCnotas ia
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.