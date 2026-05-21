Lluvias y tormentas golpearán varias regiones de Costa Rica este viernes: así estará el clima por región

El IMN prevé lluvias y tormentas para este viernes en varias regiones del país debido a la cercanía de la zona de convergencia intertropical.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica condiciones húmedas para este viernes 22 de mayo en gran parte del país. La cercanía de la zona de convergencia intertropical al sur de Centroamérica aumentará la inestabilidad sobre el Pacífico y favorecerá lluvias durante la tarde y noche.

El IMN también prevé altos niveles de humedad en ambas vertientes del Caribe y una disminución parcial de los vientos alisios. Estas condiciones impulsarán mayor nubosidad y posibilidad de aguaceros en distintos sectores del territorio nacional.

En el Valle Central, la madrugada iniciará con nubosidad parcial. Durante la mañana el cielo variará entre pocas nubes y parcialmente nublado. Para la tarde aumentará la nubosidad y se esperan lluvias dispersas con tormenta eléctrica. San José registrará una temperatura mínima de 19,6 °C y una máxima de 27,2 °C.

El Pacífico Norte mantendrá pocas nubes durante la mañana y vientos moderados. En horas de la tarde aumentará la nubosidad y habrá aguaceros aislados con tormenta eléctrica hacia el sector oeste. Nicoya alcanzará una temperatura máxima de 38,5 °C, mientras la mínima será de 22,2 °C.

Para el Pacífico Central, el IMN prevé cielo parcialmente nublado durante gran parte del día. En la tarde se desarrollarán lluvias y tormentas eléctricas. Parrita tendrá una temperatura mínima de 18,9 °C y una máxima de 32,1 °C.

El Pacífico Sur también presentará incremento de nubosidad y lluvias con tormenta durante la tarde. Cerca de la costa se estiman chubascos desde la madrugada. Golfito reportará temperaturas entre los 23,2 °C y los 30,3 °C.

En el Caribe Norte, la mañana tendrá nubosidad dispersa y posibilidad de lluvias aisladas. Hacia el mediodía crecerá la cobertura nubosa en las montañas del oeste. Guápiles registrará una temperatura mínima de 22,8 °C y una máxima de 29,7 °C.

El Caribe Sur experimentará nubosidad variable y posibles lluvias durante la mañana. En la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones en sectores montañosos. Limón tendrá temperaturas entre los 23 °C y los 30,2 °C.

La zona norte iniciará el día con nubosidad dispersa y lluvias aisladas. Durante la tarde se anticipan aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en distintos puntos de la región. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 17,7 °C y una máxima de 28,4 °C.

El IMN indicó que las condiciones más inestables se concentrarán sobre la vertiente del Pacífico y sectores del Valle Central, mientras el Caribe mantendrá lluvias más aisladas.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:51 p. m. La Luna saldrá a las 11:04 a. m. y se ocultará a las 11:47 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente.