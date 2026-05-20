Lluvias y altas temperaturas marcarán el clima en Costa Rica este jueves

Costa Rica tendrá calor intenso este jueves, con máximas de hasta 37 °C y lluvias aisladas en el Pacífico, Caribe y zona norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este jueves 21 de mayo las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán dominadas por factores locales y el ingreso de humedad hacia el Caribe.

El IMN prevé que los vientos alisios moderados transportarán humedad hacia la región Caribe, mientras el calentamiento matutino, las brisas marinas y el ingreso de vientos del oeste favorecerán el desarrollo de nubosidad sobre el Pacífico.

Durante la madrugada y la mañana, el Caribe, la zona norte y sectores montañosos del este del Valle Central presentarán nubosidad variable y lluvias aisladas. En la tarde, las precipitaciones se concentrarán en zonas montañosas del Caribe y la zona norte. El IMN también anticipa lluvias ocasionales durante la noche.

Para el Pacífico y el resto del Valle Central, el pronóstico indica cielos entre parcialmente nublados y despejados en la mañana. En la tarde se desarrollarán aguaceros aislados con tormenta eléctrica en el Pacífico Central y Pacífico Sur. Estas lluvias podrían extenderse hacia la península de Nicoya y el oeste del Valle Central.

En el Valle Central, la madrugada iniciará con nubosidad parcial y posibles lluvias en sectores montañosos del este. Durante la tarde predominará el cielo mayormente nublado con chubascos aislados en el oeste. San José registrará una temperatura mínima de 19,4 °C y una máxima de 26,3 °C.

El Pacífico Norte tendrá pocas nubes y viento moderado durante gran parte del día. En horas de la tarde aumentará la nubosidad con lluvias aisladas en la península. Liberia alcanzará una temperatura máxima de 37 °C, una de las más altas del país, mientras la mínima será de 23,4 °C.

En el Pacífico Central, las condiciones serán parcialmente nubladas durante la mañana. Para la tarde se anticipan aguaceros aislados con tormenta eléctrica y cielo mayormente nublado hacia la noche. Parrita tendrá una temperatura mínima de 21,3 °C y una máxima de 32,8 °C.

El Pacífico Sur presentará nubosidad parcial y posibilidad de lluvias costeras desde la madrugada. En la tarde aumentará la inestabilidad con aguaceros y tormenta eléctrica. Golfito reportará temperaturas entre los 22,4 °C y los 33,4 °C.

La región del Caribe Norte tendrá nubosidad variable y lluvias aisladas durante gran parte del día. En la noche persistirá el cielo mayormente nublado con lluvias ocasionales. Guápiles registrará una temperatura mínima de 23,2 °C y una máxima de 28,9 °C.

En el Caribe Sur, el IMN prevé lluvias aisladas en la mañana y precipitaciones en sectores montañosos durante la tarde. Limón tendrá una temperatura mínima de 23,4 °C y una máxima de 29,7 °C.

La zona norte experimentará cielo entre parcial y mayormente nublado desde la madrugada. En la tarde se desarrollarán lluvias en las montañas y precipitaciones ocasionales en la noche. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 18,6 °C y una máxima de 28 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:51 p. m. La luna saldrá a las 10:08 a. m. y se ocultará a las 11:02 p. m. La fase lunar estará rumbo al cuarto creciente.