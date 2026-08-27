Lluvias y tormentas eléctricas marcarán el tiempo en varias regiones de Costa Rica este viernes

El IMN anticipa precipitaciones en costas desde la madrugada y aguaceros con tormenta eléctrica en sectores del Pacífico por la tarde.

Costa Rica tendrá este viernes 28 de agosto condiciones favorables para las lluvias en distintas regiones. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé precipitaciones desde la madrugada y aguaceros con tormenta eléctrica durante la tarde en sectores del Pacífico.

El comportamiento del tiempo estará relacionado con vientos alisios moderados sobre la cuenca del Caribe, los cuales favorecerán la concentración de humedad sobre el sur de América Central. Además, la zona de convergencia intertropical permanecerá cerca del territorio nacional y propiciará condiciones favorables para las precipitaciones.

Durante la madrugada, el Caribe tendrá condiciones mayormente nubladas y lluvias dispersas, especialmente en zonas costeras y sectores del norte del país. En ese mismo periodo también podrán presentarse aguaceros en áreas costeras y marítimas del Pacífico.

Para la tarde, el IMN anticipa aguaceros dispersos y tormentas eléctricas principalmente en el Pacífico central, Pacífico sur y la península de Nicoya. Existirá además una baja probabilidad de aguaceros al oeste del Valle Central y en las montañas del Caribe. Algunas lluvias podrán continuar durante la noche, sobre todo en sectores costeros y zonas del norte.

En el Valle Central, la madrugada y la mañana tendrán de poca a parcial nubosidad. Por la tarde predominará el cielo mayormente nublado y podrá llover al oeste, con posibilidad de tormenta eléctrica. La noche permanecerá mayormente nublada. San José tendrá una mínima de 20,3 °C y una máxima de 28,7 °C.

El Pacífico norte tendrá entre parcial y abundante nubosidad durante la madrugada, con ráfagas ocasionales. En la mañana persistirán las ráfagas en sectores del norte. Para la tarde se esperan aguaceros aislados en la península de Nicoya, mientras que la noche tendrá nubosidad parcial. Liberia registrará una mínima de 22,8 °C y una máxima de 36 °C.

En el Pacífico central, podrán ocurrir aguaceros cerca de la costa durante la madrugada. La mañana tendrá entre poca y parcial nubosidad. En horas de la tarde habrá aguaceros aislados acompañados de tormenta eléctrica. Para la noche aumentará la nubosidad y podrán presentarse lluvias cerca de la costa. Quepos tendrá una mínima de 24,1 °C y una máxima de 32,6 °C.

Por su parte, el Pacífico sur comenzará con poca a parcial nubosidad y posibles aguaceros cerca de la costa. La mañana tendrá condiciones similares de nubosidad, mientras que durante la tarde se esperan aguaceros con tormenta eléctrica. En la noche estará mayormente nublado y podrán registrarse lluvias cerca del litoral. Golfito alcanzará una mínima de 22,2 °C y una máxima de 33,5 °C.

El Caribe norte presentará entre parcial y abundante nubosidad durante la madrugada, acompañada de lluvias dispersas. En la mañana se esperan precipitaciones variables. Para la tarde podrán ocurrir aguaceros aislados en las montañas y, durante la noche, existirá posibilidad de lluvia. Guápiles registrará una mínima de 22,5 °C y una máxima de 29 °C.

Un panorama similar se prevé para el Caribe Sur, donde habrá lluvias dispersas durante la madrugada y precipitaciones variables en la mañana. En la tarde podrán presentarse aguaceros aislados en sectores montañosos. La noche tendrá entre parcial y abundante nubosidad, con posibilidad de lluvia. Limón tendrá una mínima de 21,8 °C y una máxima de 30 °C.

Finalmente, la zona norte tendrá entre parcial y abundante nubosidad durante la madrugada, con posibilidad de lluvia. Para la mañana se esperan lluvias dispersas. La tarde estará de parcialmente nublada a nublada y, en la noche, volverá la posibilidad de precipitaciones. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 18 °C y una máxima de 27,5 °C.

Además de las precipitaciones, el IMN pronostica condiciones ventosas, principalmente durante la mañana, en sectores de Guanacaste y el Valle Central. También anticipa temperaturas cálidas en gran parte del territorio nacional.

Efemérides

En San José, el Sol saldrá a las 5:27 a. m. y se ocultará a las 5:47 p. m. La Luna saldrá a las 6:16 p. m. y se ocultará a las 5:44 a. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto menguante, según el reporte del IMN.