Sucesos

Lluvias y tormentas eléctricas marcarán el tiempo en varias regiones de Costa Rica este viernes

El viento, la humedad y la cercanía de la zona de convergencia intertropical favorecerán las precipitaciones, con mayor actividad durante la tarde en regiones del Pacífico

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Por Silvia Ureña Corrales

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27/06/2024 San José. La lluvia volvió a ser protagonista este jueves a mediodía. Paraguas, sombrillas y capas fueron necesarias para lidiar con el clima predominante en la estación lluviosa. Foto: Rafael Pacheco Granados
El IMN anticipa precipitaciones en costas desde la madrugada y aguaceros con tormenta eléctrica en sectores del Pacífico por la tarde. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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