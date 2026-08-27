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CNE mantiene alerta naranja y amarilla en estas zonas ante el paso de dos ondas tropicales

Dos ondas tropicales influirán en las condiciones del tiempo entre este jueves y el fin de semana

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Por Silvia Ureña Corrales

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Clima: lluvias intensas, fuerte aguacero
Caribe, zona norte y Turrialba permanecen en alerta naranja, mientras otras regiones están bajo alerta amarilla por el riesgo asociado con las lluvias. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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