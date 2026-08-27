CNE mantiene alerta naranja y amarilla en estas zonas ante el paso de dos ondas tropicales

Caribe, zona norte y Turrialba permanecen en alerta naranja, mientras otras regiones están bajo alerta amarilla por el riesgo asociado con las lluvias.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene vigilancia permanente ante el posible incremento de las lluvias asociado con el paso de la onda tropical N.° 37 este jueves.

El escenario también requiere atención durante los próximos días. Para este fin de semana se pronostican condiciones atmosféricas muy inestables debido al ingreso de la onda tropical N.° 38 y su interacción con la zona de convergencia intertropical.

Ante estas condiciones, la CNE mantiene alerta naranja para la vertiente del Caribe, la zona norte y el cantón de Turrialba.

La institución también mantiene alerta amarilla para el Pacífico sur, Pacífico central y Valle Central.

La CNE mantiene alerta naranja y amarilla en varias regiones de Costa Rica ante el paso de las ondas tropicales y el posible aumento de las lluvias. (CNE/CNE)

La vigilancia se concentra en los diferentes territorios ante los efectos que podría generar el incremento de las precipitaciones durante el paso de ambos fenómenos.

La onda tropical N.° 37 afectaría las condiciones del tiempo durante este jueves. Posteriormente, la llegada de la onda tropical N.° 38 aumentaría la inestabilidad atmosférica durante el fin de semana, según la información divulgada por la CNE.

La Comisión pidió mantener atención sobre las condiciones meteorológicas debido al escenario previsto para los próximos días. Las alertas se mantienen como parte de las medidas preventivas ante las lluvias.