Lluvias y tormentas eléctricas marcarán el clima este viernes en Costa Rica: IMN prevé mayor inestabilidad

Lluvias y tormentas eléctricas dominarán la tarde en Costa Rica, según el IMN, con mayor impacto en el Pacífico.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este viernes 1 de mayo de 2026 el país presentará condiciones variables con incremento de la inestabilidad atmosférica.

Un pulso de humedad avanzará desde el Caribe hacia el territorio nacional. Este sistema, junto con el debilitamiento gradual de los vientos alisios, favorecerá mayor nubosidad y desarrollo de lluvias en distintas regiones.

Durante la mañana predominará un cielo parcialmente nublado. En sectores montañosos del Caribe Norte y la zona norte se estiman lloviznas aisladas. Para la tarde aumentará la nubosidad con aguaceros acompañados de tormenta eléctrica, sobre todo en el Pacífico Central y el Pacífico Sur.

En la noche, el IMN indica que no se descartan precipitaciones en zonas costeras del Caribe, así como en sectores del Pacífico Central y Sur.

En el Valle Central, la madrugada iniciará con cielo entre despejado y parcialmente nublado. En la tarde aumentará la nubosidad con lluvias aisladas hacia el oeste y precipitaciones al norte. San José tendrá una temperatura mínima de 18,4 °C y una máxima de 25,9 °C.

El Pacífico Norte mantendrá pocas nubes en la mañana. En la tarde el cielo variará de parcialmente nublado a nublado con lluvias aisladas hacia el oeste y precipitaciones en el norte. Nicoya registrará una mínima de 24,9 °C y una máxima de 38,3 °C.

En el Pacífico Central, la tarde presentará aguaceros con tormenta eléctrica cerca de zonas montañosas. Quepos tendrá temperaturas entre 23,5 °C y 31,6 °C.

El Pacífico Sur registrará lluvias más generalizadas con tormenta eléctrica durante la tarde. Golfito tendrá una mínima de 22,4 °C y una máxima de 33,5 °C.

En el Caribe Norte, se prevén lluvias cerca de la costa en la mañana y mayor nubosidad en la tarde. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 21,1 °C y una máxima de 29,8 °C.

El Caribe Sur tendrá lluvias cercanas a la costa en la mañana y precipitaciones en zonas montañosas durante la tarde. Limón registrará una mínima de 22,4 °C y una máxima de 30,2 °C.

En la zona norte, la tarde tendrá aguaceros hacia el oeste y precipitaciones al norte. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 16,8 °C y una máxima de 28,8 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:19 a. m. y la puesta a las 5:47 p. m. La luna saldrá a las 5:55 p. m. y se ocultará a las 5:02 a. m. La fase lunar será luna llena.