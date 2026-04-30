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Lluvias y tormentas eléctricas marcarán el clima este viernes en Costa Rica: IMN prevé mayor inestabilidad

Conozca cuáles zonas tendrán mayor impacto de la lluvia y cómo evolucionará el clima este viernes

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Por Silvia Ureña Corrales
03/10/2024 Cartago. Aguacero; Lluvia; Clima; Paraguas y sombrillas; Invierno; Epoca lluviosa. Foto: Rafael Pacheco Granados
Lluvias y tormentas eléctricas dominarán la tarde en Costa Rica, según el IMN, con mayor impacto en el Pacífico. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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