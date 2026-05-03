Lluvias y tormentas eléctricas marcarán el clima en Costa Rica este domingo, advierte el IMN

El IMN pronostica lluvias y tormentas este domingo en Costa Rica debido a condiciones húmedas e inestables en todo el territorio nacional.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este domingo 3 de mayo de 2026 el país presentará un ambiente húmedo e inestable, lo que favorecerá condiciones lluviosas en varias regiones.

El reporte indica que durante la madrugada y la mañana predominará nubosidad baja en el Pacífico y el Valle Central, junto con temperaturas cálidas. En la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias con tormenta, sobre todo en el Pacífico Central, Pacífico Sur y sectores del oeste del Valle Central.

En el Caribe y la zona norte, el IMN señala presencia de lluvias y aguaceros ocasionales en la madrugada, la mañana y la noche. En la tarde se dará una disminución temporal de las precipitaciones, aunque persistirán lluvias aisladas en zonas montañosas.

En el Valle Central, la madrugada iniciará con nubosidad parcial. La tarde tendrá aumento de nubes con lluvias aisladas y tormenta. San José registrará una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 28,2 °C.

El Pacífico Norte tendrá pocas nubes en la mañana. En la tarde se estiman lluvias aisladas en el sector sureste. Liberia alcanzará una mínima de 23,1 °C y una máxima de 37,2 °C.

En el Pacífico Central, la mañana será de cielo entre parcial y nublado. La tarde presentará lluvias dispersas con tormenta. Quepos tendrá temperaturas entre 22,4 °C y 31,7 °C.

El Pacífico Sur mostrará nubosidad parcial en la mañana. En la tarde se esperan lluvias. Golfito reportará una mínima de 22,5 °C y una máxima de 34 °C.

En el Caribe Norte, se prevé nubosidad parcial con lluvias ocasionales durante el día. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 23,4 °C y una máxima de 30,7 °C.

El Caribe Sur mantendrá cielo de parcial a mayormente nublado con lluvias en sectores montañosos. Limón registrará entre 23,5 °C y 30,4 °C.

La zona norte tendrá condiciones similares, con lluvias en la madrugada y la noche. Ciudad Quesada presentará una mínima de 18,4 °C y una máxima de 28,6 °C.

El IMN destaca que las condiciones responden a la presencia de humedad y a la influencia de la zona de convergencia intertropical, lo que generará inestabilidad durante toda la jornada.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:19 a. m. y la puesta a las 5:48 p. m. La luna saldrá a las 7:37 p. m. y se ocultará a las 6:30 a. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto menguante.