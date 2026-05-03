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Lluvias y tormentas eléctricas marcarán el clima en Costa Rica este domingo, advierte el IMN

Pronóstico del IMN alerta sobre lluvias, tormentas eléctricas y alta inestabilidad este domingo en Costa Rica, conozca las regiones con mayor impacto

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Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias Alajuela
El IMN pronostica lluvias y tormentas este domingo en Costa Rica debido a condiciones húmedas e inestables en todo el territorio nacional. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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