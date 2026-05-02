Fuertes aguaceros con tormenta eléctrica golpearán varias regiones este sábado en Costa Rica

Las condiciones atmosféricas de este sábado favorecen la presencia de lluvias intensas con tormenta eléctrica en distintas zonas del país, especialmente durante la tarde y primeras horas de la noche, según el más reciente aviso del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El reporte indica que el territorio nacional mantiene alto contenido de humedad y poca nubosidad en la mañana, lo que impulsa un aumento rápido de las temperaturas. Esta combinación genera inestabilidad y facilita la formación de nubes convectivas, asociadas a aguaceros y descargas eléctricas.

Para la tarde, el IMN prevé mayor intensidad en el Pacífico central y sur, donde se estiman lluvias de entre 30 mm y 50 mm, con máximos de hasta 80 mm en sectores puntuales. Las precipitaciones podrían extenderse hacia las primeras horas de la noche.

En el Pacífico norte, principalmente en la península de Nicoya y zonas del sureste, se anticipan aguaceros con tormenta eléctrica. Los acumulados oscilarán entre 20 mm y 40 mm, con máximos de 60 mm. Durante la noche se espera una disminución gradual de las lluvias, aunque no se descartan eventos aislados de fuerte intensidad.

El Valle Central registrará lluvias y aguaceros con posibilidad moderada de tormenta eléctrica, sobre todo, hacia el norte y oeste de la región. Los acumulados estimados se ubican entre 10 mm y 30 mm, con máximos puntuales de 60 mm.

En el Caribe y la zona norte, se mantendrán lluvias aisladas durante la mañana. Por la tarde, se esperan aguaceros en zonas montañosas y de forma dispersa en las llanuras. Para la noche, podrían persistir precipitaciones aisladas, con acumulados similares al Valle Central.

El IMN advirtió sobre riesgo de inundaciones urbanas y saturación de suelos, debido a lluvias intensas en periodos cortos. También señaló la posibilidad de ráfagas fuertes cercanas a tormentas, que podrían superar los 80 km/h y generar caída de ramas o afectación en el tendido eléctrico.