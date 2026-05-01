Lluvias y tormentas afectarán Costa Rica este sábado, advierte el IMN

El IMN pronostica lluvias generalizadas y tormentas este sábado en Costa Rica por condiciones inestables y alta humedad.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este sábado 2 de mayo el país presentará condiciones inestables debido a la alta humedad y la influencia de sistemas atmosféricos en niveles altos.

El reporte señala que la inestabilidad persistirá sobre el sur de Centroamérica. Esto favorecerá la presencia de nubosidad y lluvias en gran parte del territorio nacional. Durante la mañana, el Caribe y la zona norte registrarán cielos nublados con precipitaciones. En la tarde, estas lluvias se extenderán hacia el Valle Central y el Pacífico. También se estiman tormentas eléctricas en distintos sectores.

En el Valle Central, la mañana iniciará con nubosidad parcial y posibles lloviznas. En la tarde se presentarán aguaceros. San José tendrá una temperatura mínima de 18,8 °C y una máxima de 25,7 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones calurosas y nubosidad variable. En la tarde se esperan lluvias hacia el oeste y el norte de la región. Liberia registrará una mínima de 23,1 °C y una máxima de 38 °C.

En el Pacífico Central, el cielo variará entre parcial y nublado durante el día. En la tarde y noche habrá aguaceros. Quepos tendrá una temperatura entre 23 °C y 31,7 °C.

El Pacífico Sur presentará nubosidad desde la mañana. En la tarde aumentará la cobertura nubosa con lluvias. Golfito registrará una mínima de 22 °C y una máxima de 30 °C.

En el Caribe Norte, el día iniciará con lluvias y cielo parcialmente nublado. En la tarde habrá precipitaciones en zonas montañosas. Guápiles tendrá una mínima de 22,2 °C y una máxima de 28 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones similares, con lluvias matutinas y nubosidad en montaña durante la tarde. Limón registrará temperaturas entre 22,2 °C y 28,2 °C.

En la zona norte, la mañana tendrá lluvias y nubosidad parcial. En la tarde se presentarán precipitaciones en sectores montañosos. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 17,2 °C y una máxima de 29,6 °C.

El IMN advierte que el patrón lluvioso se mantendrá durante el fin de semana debido a la inestabilidad atmosférica y la alta humedad presente en la región.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:19 a. m. y se ocultará a las 5:47 p. m. La luna saldrá a las 6:45 p. m. y se ocultará a las 5:45 a. m. La fase lunar se dirigirá hacia cuarto menguante.