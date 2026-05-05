Lluvias y tormentas eléctricas aumentarán este miércoles en Costa Rica, advierte el IMN

Costa Rica tendrá más humedad este miércoles. El IMN prevé lluvias y tormentas eléctricas en el Pacífico y sectores del Valle Central y Caribe.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este miércoles 6 de mayo aumentará la humedad sobre Costa Rica. Esta condición favorecerá el desarrollo de nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas en distintas regiones del territorio nacional.

Durante la mañana predominarán condiciones entre pocas nubes y parcialmente nublado en gran parte del país. El IMN prevé posibles lluvias cerca de las costas del Pacífico Central y Pacífico Sur desde las primeras horas del día.

Para la tarde y el inicio de la noche, el panorama cambiará debido al incremento de la nubosidad. El IMN anticipa aguaceros con tormenta eléctrica en el Pacífico Central y Pacífico Sur. También se presentarán lluvias aisladas en el Valle Central, la península de Nicoya y sectores montañosos del Caribe.

En el Valle Central, la mañana tendrá nubosidad parcial. Durante la tarde aumentarán las lluvias y el cielo permanecerá mayormente nublado. San José registrará una temperatura mínima de 18,9 °C y una máxima de 25,3 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones cálidas y parcialmente nubladas durante buena parte del día. En horas de la tarde existirán aguaceros y tormentas eléctricas aisladas. Liberia tendrá una temperatura mínima de 23 °C y una máxima de 37,5 °C.

En el Pacífico Central, el IMN prevé lluvias desde la mañana cerca de la costa. La nubosidad aumentará durante la tarde y la noche con presencia de tormentas eléctricas. Parrita alcanzará temperaturas entre 18,8 °C y 31,7 °C.

El Pacífico Sur también presentará lluvias costeras desde temprano. Para la tarde y la noche dominarán las precipitaciones y tormentas eléctricas. Golfito tendrá una temperatura mínima de 22,2 °C y una máxima de 29,7 °C.

La región del Caribe Norte tendrá condiciones parcialmente nubladas durante gran parte del miércoles. En sectores montañosos aparecerán lluvias aisladas durante la tarde. Guápiles registrará una mínima de 22,8 °C y una máxima de 28,4 °C.

En el Caribe Sur, el cielo permanecerá parcialmente nublado. Las lluvias se concentrarán en áreas montañosas durante la tarde. Limón tendrá temperaturas entre 22,7 °C y 28,2 °C.

La zona norte mantendrá nubosidad parcial durante el día. El IMN prevé lluvias en zonas montañosas para la tarde. Ciudad Quesada registrará una temperatura mínima de 17,8 °C y una máxima de 25,8 °C.

El aumento de humedad sobre la región será el principal factor que provocará la inestabilidad atmosférica durante este miércoles.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:18 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:48 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto menguante.