Sucesos

IMN advierte aguaceros intensos y tormentas eléctricas para la tarde y noche de este martes en varias regiones del país

Lluvias fuertes y tormentas eléctricas marcarán el cierre del día en varias regiones. Consulte las zonas más afectadas

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Por Silvia Ureña Corrales
03/10/2024 Cartago. Aguacero; Lluvia; Clima; Paraguas y sombrillas; Invierno; Epoca lluviosa. Foto: Rafael Pacheco Granados
IMN prevé lluvias fuertes en la tarde y noche de este martes, con riesgo de inundaciones y tormentas eléctricas. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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