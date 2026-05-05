IMN advierte aguaceros intensos y tormentas eléctricas para la tarde y noche de este martes en varias regiones del país

IMN prevé lluvias fuertes en la tarde y noche de este martes, con riesgo de inundaciones y tormentas eléctricas.

El país enfrentará lluvias vespertinas y nocturnas de moderada a fuerte intensidad este martes 5 de mayo, debido al acercamiento de la zona de convergencia intertropical y altos niveles de humedad, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Desde la mañana se registró inestabilidad atmosférica en zonas marítimas, con nubosidad que avanzó hacia la zona norte y precipitaciones débiles aisladas. Estas condiciones anticipan un aumento de la actividad lluviosa conforme avance el día y durante la noche.

Para la tarde y primeras horas de la noche, el IMN previó desarrollo de nubosidad sobre el eje montañoso central, con mayor impacto en el centro-oeste del Valle Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur. Estas regiones concentrarán los mayores acumulados de lluvia.

En el Pacífico Sur y Pacífico Central, se estimaron precipitaciones entre moderadas y fuertes, con acumulados de entre 30 mm y 60 mm, y máximos de hasta 85 mm en sectores montañosos y cercanos al golfo Dulce, especialmente hacia el final del día. Como referencia, un aguacero habitual produce cerca de 30 mm de lluvia en un lapso que va de tres a seis horas.

El Valle Central registrará lluvias de moderadas a fuertes con tormenta eléctrica durante la tarde y noche, principalmente en el centro y oeste. Los acumulados oscilarán entre 20 mm y 65 mm.

En el Pacífico Norte, se esperan aguaceros aislados con posibles tormentas eléctricas en la península de Nicoya y alrededores, con mayor probabilidad en horas vespertinas y nocturnas.

Para el Caribe y la zona norte, el IMN proyectó lluvias localizadas pero intensas en zonas montañosas, con acumulados entre 10 mm y 40 mm, y máximos puntuales superiores hacia la noche.

La entidad emitió una advertencia por lluvias intensas en periodos cortos, con énfasis en zonas urbanas y cuencas saturadas del Pacífico Sur, Pacífico Central, Caribe Norte y península de Nicoya.

Ante este escenario, el IMN recomendó precaución por riesgo de inundaciones y tormentas eléctricas, así como buscar refugio seguro en caso de ráfagas de viento, que podrían alcanzar hasta 80 km/h en eventos aislados.