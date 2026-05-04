Fuertes lluvias y tormentas eléctricas afectarán Costa Rica este martes: estas serán las regiones más impactadas

Costa Rica tendrá lluvias y tormentas este martes, con mayor intensidad en la tarde y temperaturas altas en varias regiones del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este martes 5 de mayo el país presentará condiciones inestables. El alto contenido de humedad favorecerá la formación de nubosidad y la ocurrencia de lluvias con tormenta eléctrica en distintas regiones.

Durante la mañana predominará nubosidad parcial en gran parte del territorio. En la tarde aumentará la cobertura nubosa y se desarrollarán precipitaciones más intensas, en especial en el Pacífico, el Valle Central, la zona norte y sectores montañosos del Caribe. Estas lluvias se extenderán hacia las primeras horas de la noche.

En el Valle Central, el cielo estará parcialmente nublado en la mañana. En la tarde se presentarán lluvias con tormenta. En San José se espera una temperatura mínima de 18,8 °C y una máxima de 27,5 °C.

El Pacífico Norte tendrá nubosidad parcial durante el día. En la tarde se registrarán aguaceros aislados con tormenta, sobre todo cerca del golfo de Nicoya. Liberia tendrá una mínima de 20 °C y una máxima de 35 °C.

En el Pacífico Central, la mañana mostrará nubosidad parcial con posibles lluvias en la costa. En la tarde aumentarán las precipitaciones con tormenta. Quepos tendrá una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 33 °C.

El Pacífico Sur también presentará condiciones similares. Se prevén lluvias en la tarde y primeras horas de la noche. Golfito registrará una mínima de 15 °C y una máxima de 33 °C.

En el Caribe Norte, el cielo estará parcialmente nublado. En la tarde se darán lluvias locales en sectores montañosos. Guápiles tendrá una mínima de 20 °C y una máxima de 32 °C.

El Caribe Sur tendrá nubosidad parcial. En la tarde se esperan lluvias en zonas montañosas. Limón presentará una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 33 °C.

La zona norte iniciará con pocas nubes. En la tarde se presentarán aguaceros aislados con tormenta. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 17 °C y una máxima de 34 °C.

El IMN señala que las lluvias más intensas se concentrarán en la tarde y primeras horas de la noche. No se descartan precipitaciones en la mañana en sectores costeros del Pacífico.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:18 a. m. y la puesta a las 5:48 p. m. La salida de la luna será a las 9:20 p. m. y su puesta a las 8:10 a. m. La fase lunar estará hacia cuarto menguante.