Sucesos

Fuertes lluvias y tormentas eléctricas afectarán Costa Rica este martes: estas serán las regiones más impactadas

Conozca cuáles sectores tendrán las condiciones más intensas este martes

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Por Silvia Ureña Corrales
Clima: lluvias intensas, fuerte aguacero
Costa Rica tendrá lluvias y tormentas este martes, con mayor intensidad en la tarde y temperaturas altas en varias regiones del país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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