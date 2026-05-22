Lluvias y tormentas aumentarán este sábado en Costa Rica: IMN prevé aguaceros en estas regiones

Costa Rica tendrá nubosidad, lluvias y tormentas este sábado. El Pacífico Central y Sur registrarán las precipitaciones más fuertes.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este sábado 23 de mayo las condiciones húmedas dominarán el territorio nacional debido a la influencia de la zona de convergencia intertropical ubicada frente a las costas del Pacífico costarricense.

El IMN prevé cielos entre parcialmente nublados y mayormente nublados durante gran parte del día. Además, el desarrollo de tormentas mar adentro favorecerá la presencia de nubosidad en varias regiones del país.

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana podrían presentarse lluvias aisladas cerca de las costas del Caribe, especialmente en sectores del litoral de Limón. En la tarde, la mayor probabilidad de precipitaciones se concentrará al oeste del Valle Central y en sectores cercanos al golfo Dulce y al golfo de Nicoya.

En el Valle Central, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la madrugada y aumentará la nubosidad conforme avance el día. Hacia la tarde y noche predominarán condiciones mayormente nubladas. En San José, la temperatura mínima será de 18,8 °C y la máxima alcanzará 26,9 °C.

El Pacífico Norte tendrá una jornada calurosa y con pocas nubes durante la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán aguaceros y tormentas aisladas. Nicoya registrará una mínima de 23,4 °C y una máxima de 38,4 °C.

Para el Pacífico Central, el IMN pronostica nubosidad variable desde las primeras horas del día. Durante la tarde aumentará la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Parrita tendrá temperaturas entre 18,5 °C y 32,4 °C.

En el Pacífico Sur, la nubosidad incrementará hacia la tarde con lluvias y tormentas eléctricas en distintos sectores. Golfito reportará una mínima de 22,3 °C y una máxima de 30,1 °C.

La región del Caribe Norte mantendrá cielos mayormente nublados durante gran parte del día, con posibilidad de lluvias cerca de la costa en la madrugada y mañana. Guápiles tendrá temperaturas entre 23,6 °C y 29,5 °C.

En el Caribe Sur, el cielo permanecerá nublado en las primeras horas del día y luego disminuirá parcialmente la nubosidad. Limón registrará una temperatura mínima de 23,7 °C y una máxima de 28,8 °C.

La zona norte presentará condiciones mayormente nubladas durante la jornada, especialmente en sectores montañosos durante la tarde. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 17,8 °C y una máxima de 28,4 °C.

El IMN señala que la humedad proveniente del Pacífico favorecerá un ambiente inestable en gran parte del país, con lluvias de variable intensidad durante la tarde y primeras horas de la noche.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta a las 5:51 p. m. La luna saldrá a las 11:56 a. m. y la fase lunar será cuarto creciente.