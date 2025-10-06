Lluvias y tormentas afectarán varias regiones de Costa Rica este martes: estas son las zonas

17/07/2023 San José. Regresó la lluvia y con ella las sombrillas, paraguas y capas. A muchos, sin embargo, los soprendió el clima. Foto: Rafael Pacheco

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que la inestabilidad atmosférica continuará este martes 7 de octubre sobre Costa Rica debido a la persistencia de la zona de convergencia intertropical.

Esta condición, sumada a la humedad acumulada de días anteriores, favorecerá un ambiente muy bochornoso por la mañana y lluvias en distintas regiones del país durante la tarde.

Durante las primeras horas del día, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en la mayor parte del territorio nacional. Se formarán bancos de niebla en el Valle Central, mientras que en el litoral del Pacífico Norte podrían presentarse lluvias costeras matutinas.

En el Valle Central, se prevé cielo parcialmente nublado por la mañana y nublados importantes durante la tarde. Se presentarán lluvias y tormentas eléctricas en las zonas montañosas y sectores del oeste del valle. En San José, la temperatura mínima será de 18,5 °C y la máxima de 28,6 °C.

Por la tarde, el Pacífico Norte será la región con mayor afectación. Se anticipan tormentas eléctricas y aguaceros dispersos, los cuales se extenderán hasta las primeras horas de la noche. Puntarenas registrará temperaturas entre los 23,8 °C y los 35,2 °C.

Las condiciones serán similares en el Pacífico Central, donde predominará la nubosidad a lo largo del día y se desarrollarán lluvias con tormentas en la tarde. Parrita alcanzará los 32,2 °C como temperatura máxima, mientras que la mínima será de 22,4 °C.

En el Pacífico Sur, se proyecta un incremento de la nubosidad conforme avance el día. Las lluvias más importantes se presentarán por la tarde, acompañadas de tormentas eléctricas. En Golfito, la temperatura mínima será de 21,1 °C y la máxima de 33,6 °C.

En el Caribe, tanto en el norte como en el sur, se anticipan cielos parcialmente nublados durante gran parte del día. Por la tarde, podrían desarrollarse aguaceros aislados con tormentas eléctricas en zonas montañosas. Limón alcanzará una máxima de 28,6 °C, mientras que la mínima será de 23,1 °C.

La zona norte experimentará un incremento en la cobertura nubosa a lo largo del día. Durante la tarde, se presentarán lluvias y tormentas eléctricas en sectores montañosos, mientras que en las llanuras las precipitaciones serán más débiles y aisladas. En Ciudad Quesada, se esperan temperaturas entre los 19 °C y los 27,9 °C.

Según el IMN, las lluvias más intensas se concentrarán en las regiones del Pacífico, principalmente en el sector norte.

Las montañas del Valle Central, la zona norte y el Caribe también tendrán precipitaciones durante la tarde. Las condiciones húmedas acumuladas contribuirán a una sensación térmica elevada desde primeras horas del día.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:25 a. m. y se ocultará a las 5:23 p. m. La luna saldrá a las 05:54 p. m. y se pondrá a las 5:43 a. m. La fase lunar se encontrará hacia cuarto menguante.