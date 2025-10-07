Lluvias y tormentas afectarán varias regiones de Costa Rica este miércoles: estas son las zonas con más riesgo

El IMN prevé lluvias en el Pacífico y nubosidad en el Valle Central este miércoles 8 de octubre. Foto: Rafael Pacheco Granados

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este miércoles 8 de octubre persistirá la influencia de la zona de convergencia intertropical sobre Costa Rica.

Lo que generará condiciones inestables durante la tarde y la noche, especialmente en las regiones del Pacífico y zonas montañosas del país.

Durante la mañana, el cielo presentará condiciones entre despejado y parcialmente nublado tanto en el Caribe como en el Pacífico. Sin embargo, en la tarde aumentará la nubosidad, con aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en el Pacífico Sur y el Pacífico Central, así como en áreas montañosas y tierras bajas cercanas.

En el Valle Central se prevé cielo parcialmente nublado desde temprano. Por la tarde, se anticipan lluvias aisladas y una posible tormenta breve. San José tendrá una temperatura mínima de 18,2 °C y una máxima de 25,4 °C.

El Pacífico Norte iniciará con pocas nubes. Durante la tarde y noche, se espera cielo parcialmente nublado y lluvias dispersas con tormentas aisladas en el suroeste y zonas cercanas al Golfo de Nicoya. En Puntarenas, las temperaturas oscilarán entre los 24,7 °C y los 35,7 °C.

En el Pacífico Central, el cielo estará parcialmente nublado en la mañana y se nublará por la tarde con lluvias y tormentas. Se anticipan precipitaciones también en horas de la noche. Parrita registrará una mínima de 17,4 °C y una máxima de 30,5 °C.

El Pacífico Sur tendrá un comportamiento similar, con lluvias y tormentas en la tarde y lluvias dispersas al anochecer. Golfito presentará temperaturas entre los 21,6 °C y los 26,6 °C.

La región del Caribe mantendrá cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias débiles aisladas en las montañas durante la tarde. En la zona costera no se prevén lluvias. Limón mostrará una mínima de 23,7 °C y una máxima de 29,2 °C.

En la zona norte del país, se anticipa cielo parcialmente nublado durante todo el día. Por la tarde y la noche podrían presentarse tormentas aisladas, especialmente en sectores montañosos. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 17,2 °C y la máxima de 27,9 °C.

El IMN recomendó precaución en zonas propensas a inundaciones repentinas, especialmente en el Pacífico Central y Sur, debido a la presencia de lluvias intensas en cortos periodos de tiempo.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:25 a. m. y se ocultará a las 5:23 p. m.. La luna saldrá a las 6:45 p. m. y se ocultará a las 6:42 a. m., en su fase hacia cuarto menguante.