Lluvias y nubosidad marcarán el sábado en varias regiones de Costa Rica

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este sábado 22 de noviembre las condiciones del tiempo estarán influenciadas por el ingreso de humedad desde el Caribe, lo que favorecerá la presencia de lluvias en varias regiones del país.

Desde horas de la madrugada se observarán precipitaciones en el Caribe y la zona norte, las cuales se extenderán hacia el Valle Central durante la mañana. En la tarde, persistirá la entrada de humedad desde el Caribe, lo que mantendrá la posibilidad de lluvias en esas mismas regiones, así como en las montañas del Valle Central. Además, no se descartan lluvias ligeras en zonas montañosas del Pacífico.

Los vientos alisios se mantendrán con intensidad moderada a fuerte en el Valle Central y en el Pacífico Norte, lo que aportará condiciones ventosas en estas regiones durante todo el fin de semana.

En el Valle Central, predominará la nubosidad variable con lloviznas a lo largo del día, acompañado de ráfagas ocasionales de viento. Las temperaturas en San José oscilarán entre los 18 °C y los 22,6 °C. En Cartago, se mantendrán frescas, entre 16 °C y 19 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielos parcialmente nublados y ventosos, con posibles lluvias en las zonas montañosas. En Liberia y Nicoya se registrarán temperaturas máximas de 33,2 °C, mientras que las mínimas estarán entre 21,5 °C y 22 °C.

En el Pacífico Central, la mañana se mantendrá parcialmente nublada y en la tarde podrían presentarse lluvias localizadas en áreas montañosas. Parrita alcanzará una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 31,4 °C.

El Pacífico Sur experimentará condiciones similares con nubosidad parcial durante todo el día y posibles lluvias en sectores elevados. En Golfito, las temperaturas se ubicarán entre los 21,1 °C y los 32 °C.

La región del Caribe Norte tendrá lluvias persistentes, especialmente desde la mañana y durante la noche. Guápiles tendrá temperaturas entre 23 °C y 28,1 °C, mientras que Tortuguero alcanzará los 29 °C, con mínima de 24 °C.

El Caribe Sur mostrará un panorama más estable, aunque se esperan lluvias ocasionales durante la mañana. Limón reportará temperaturas entre los 22,8 °C y los 27 °C.

En la zona norte, las lluvias se harán presentes desde tempranas horas y se extenderán durante la tarde y la noche. Ciudad Quesada registrará una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 25 °C.

El IMN señaló que las lluvias más importantes se presentarán en el Caribe y la zona norte, con afectación secundaria en montañas del Valle Central y vertiente del Pacífico.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:34 a. m. y se ocultará a las 05:11 p. m. La fase lunar avanzará hacia el cuarto creciente.