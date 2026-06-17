Lluvias y actividad eléctrica marcarán el tiempo este jueves en gran parte de Costa Rica

La zona de convergencia intertropical favorecerá lluvias y tormentas este jueves. Guanacaste registrará las temperaturas más elevadas del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé para este jueves 18 de junio condiciones atmosféricas inestables debido a la influencia de la zona de convergencia intertropical, que permanecerá activa y cercana al territorio nacional. Esta situación favorecerá el desarrollo de nubosidad, lluvias y tormentas en distintos sectores del país.

Desde las primeras horas del día podrían formarse tormentas cerca de las costas. Esta situación facilitará el ingreso de nubosidad y algunas lluvias aisladas, principalmente en la costa de Limón. Durante la tarde, las precipitaciones se distribuirán a lo largo de las cordilleras y se extenderán hacia sectores bajos del Valle Central, Guanacaste y varias zonas del Pacífico. En la noche persistirán lluvias ocasionales en los alrededores del golfo de Nicoya.

En el Valle Central, la madrugada y la mañana presentarán nubosidad parcial. Durante la tarde aumentará la cobertura nubosa y se registrarán chubascos hacia el oeste de la región. La noche permanecerá nublada. En San José, la temperatura mínima será de 18,9 °C y la máxima alcanzará los 27,5 °C.

El Pacífico Norte mantendrá cielos parcialmente nublados durante gran parte del día. En la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias aisladas. Para la noche se prevén vientos moderados en el norte de la región. Liberia registrará una mínima de 21,7 °C y una máxima de 36 °C, una de las temperaturas más altas del país.

En el Pacífico Central, las condiciones serán relativamente estables durante la madrugada y la mañana. Sin embargo, en la tarde se desarrollarán lluvias acompañadas de tormenta ocasional. En la noche persistirán lluvias dispersas cerca de la costa. Quepos tendrá una temperatura mínima de 22,2 °C y una máxima de 32,5 °C.

El Pacífico Sur experimentará un patrón similar. La nubosidad aumentará conforme avance la jornada y dará paso a lluvias con tormenta ocasional durante la tarde. Para la noche existirán posibilidades de lluvias dispersas. Golfito registrará una mínima de 21,3 °C y una máxima de 33,8 °C.

En el Caribe Norte, la nubosidad será variable desde la madrugada. También existirán posibilidades de lluvias cerca de la costa. Durante la tarde se esperan precipitaciones en sectores montañosos y la noche continuará mayormente nublada. Guápiles tendrá temperaturas entre 23,3 °C y 29,7 °C.

El Caribe Sur presentará condiciones similares. Las lluvias cercanas a la costa podrían aparecer desde temprano y la nubosidad aumentará en la tarde sobre las montañas. Limón registrará una temperatura mínima de 23,2 °C y una máxima de 29,6 °C.

La zona norte tendrá cielos parcialmente nublados durante la madrugada y la mañana. En la tarde se desarrollarán aguaceros bajo condiciones mayormente nubladas y la noche mantendrá lluvias ocasionales. Ciudad Quesada alcanzará una mínima de 20,7 °C y una máxima de 28,1 °C.

El principal factor meteorológico será la permanencia de la zona de convergencia intertropical cerca de Costa Rica, condición que aportará humedad e inestabilidad durante gran parte del día.

Efemérides

En San José, la salida del Sol será a las 5:17 a. m. y la puesta a las 5:58 p. m. La salida de la Luna será a las 8:53 a. m. y su puesta ocurrirá a las 9:41 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente.