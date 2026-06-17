Sucesos

Lluvias y actividad eléctrica marcarán el tiempo este jueves en gran parte de Costa Rica

Las condiciones del tiempo cambiarán conforme avance el día. El IMN anticipa nubosidad, aguaceros y actividad eléctrica en varios sectores del país

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Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias Alajuela
La zona de convergencia intertropical favorecerá lluvias y tormentas este jueves. Guanacaste registrará las temperaturas más elevadas del país. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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