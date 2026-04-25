Lluvias vespertinas y calor marcarán este domingo en Costa Rica, advierte el IMN

Costa Rica tendrá lluvias en la tarde y calor intenso este domingo, con tormentas aisladas y máximas de hasta 36,7 °C en Guanacaste.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica para este domingo 26 de abril una jornada con alta humedad en el sur de Centroamérica, condición que favorecerá mayor nubosidad y lluvias durante la tarde en distintos sectores del país.

Durante la mañana predominará el ambiente entre poco y parcialmente nublado en la mayoría de las regiones. Sin embargo, en horas de la tarde aumentará el desarrollo nuboso, principalmente en las cordilleras, donde se esperan lluvias y aguaceros.

El IMN indica que las precipitaciones más importantes se concentrarán en las montañas del Pacífico Sur y del Pacífico Central. Además, en los sectores este y norte del Valle Central podrían presentarse lluvias variables. También se anticipan precipitaciones en la zona norte y en las montañas y llanuras del Caribe.

En el Valle Central, la madrugada será parcialmente nublada y la mañana tendrá pocas nubes. Durante la tarde aumentará la nubosidad con lluvias y aguaceros aislados acompañados de tormenta. En San José, la temperatura mínima será de 16,7 °C y la máxima alcanzará 28 °C.

El Pacífico Norte mantendrá un ambiente cálido y parcialmente nublado durante gran parte del día. En la tarde se prevén chubascos costeros hacia el noroeste y posibles tormentas aisladas en la península. Liberia registrará una mínima de 21,9 °C y una máxima de 36,7 °C, una de las temperaturas más altas del país.

En el Pacífico Central, la nubosidad aumentará en la tarde con posibles lluvias y chubascos dispersos. Durante la noche persistirá la posibilidad de precipitaciones en sectores costeros. Quepos tendrá una temperatura mínima de 21 °C y una máxima de 32,3 °C.

Para el Pacífico Sur, el IMN prevé aguaceros con tormenta ocasional en la tarde y lluvias dispersas durante la noche. Esta será una de las regiones con mayor inestabilidad atmosférica. En Golfito, la mínima será de 21,6 °C y la máxima llegará a 30,1 °C.

En el Caribe Norte, el cielo permanecerá parcialmente nublado y en la tarde se presentarán lluvias aisladas en las montañas. Durante la noche continuarán algunas precipitaciones débiles. Guápiles reportará una mínima de 23,1 °C y una máxima de 30 °C.

El Caribe Sur tendrá condiciones similares, con nubosidad parcial y lluvias aisladas en sectores montañosos. Limón registrará una temperatura mínima de 22,8 °C y una máxima de 28,1 °C.

En la zona norte, la tarde traerá lluvias aisladas en áreas montañosas y nubosidad variable en el resto de la región. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 17,5 °C y una máxima de 26,4 °C.

El IMN recalca que la humedad persistente sobre el país mantendrá condiciones propicias para precipitaciones vespertinas, por lo que recomienda precaución en sectores montañosos y zonas propensas a tormentas.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 05:21 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 05:47 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna llena.