Sucesos

Lluvias vespertinas y calor marcarán este domingo en Costa Rica, advierte el IMN

El Instituto Meteorológico Nacional prevé aguaceros aislados con tormenta en varias regiones y temperaturas de hasta 36,7 °C en Guanacaste

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Por Jailine González Gómez
Costa Rica tendrá lluvias en la tarde y calor intenso este domingo, con tormentas aisladas y máximas de hasta 36,7 °C en Guanacaste. (Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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