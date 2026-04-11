Sucesos

Lluvias provocan inundaciones en comunidades de Limón

IMN pronostica que las lluvias continuarán durante el resto del día en el Caribe

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Por Natalia Vargas
La Comisión Nacional de Emergencias compartió imágenes que evidencian el nivel del agua en algunas calles.
La Comisión Nacional de Emergencias compartió imágenes que evidencian el nivel del agua en algunas calles. (CNE/Cortesía)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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