Lluvias provocan inundaciones en comunidades de Limón

La Comisión Nacional de Emergencias compartió imágenes que evidencian el nivel del agua en algunas calles.

Las persistentes lluvias en el Caribe provocaron la inundación de varios barrios en el cantón central de Limón, durante la mañana y parte de la tarde de este sábado 11 de abril.

Comisión Nacional de Emergencias comparte imágenes de afectaciones por lluvia

La Municipalidad de Limón informó que trabaja junto al Comité Municipal de Emergencias en la atención de Pueblo Nuevo, Cieneguita, Envaco, Colina, Villa del Mar 1 y Limoncito. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicó que, por el momento, estos serían los sitios más afectados.

La Comisión Nacional de Emergencias compartió imágenes que evidencian el nivel del agua en algunas calles. (CNE/Cortesía)

El ayuntamiento confirmó que el personal municipal llevará a cabo inspecciones de los daños en viviendas, en conjunto con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), y además realizará una valoración de carreteras e infraestructura tras el paso de la lluvia.

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Imágenes difundidas en redes sociales muestran carreteras completamente cubiertas por agua y, en algunos sitios, el nivel llegó hasta la altura de las rodillas.

El agua cubrió por completo algunas calles en la provincia del Caribe. (Limón Informa/Facebook)

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que durante la mañana se reportaron lluvias moderadas y fuertes en el Caribe, con acumulados de entre 5 y 35 mm de agua y máximos de 40 mm.

En las próximas horas se espera que persistan las precipitaciones e incluso se pronostica tormenta eléctrica en algunos sectores.

Vecinos difundieron videos de las inundaciones en redes sociales. (Puerto Limón CR/Facebook)

Es por ello que la Municipalidad de Limón lanzó una serie de recomendaciones para evitar accidentes.

El municipio recomendó a la población mantenerse lejos de árboles, rótulos o tendido eléctrico, buscar estructuras seguras, no subirse a los techos, permanecer pendientes del comportamiento del oleaje si visita las playas o realiza alguna actividad acuática y mantenerse alerta si vive en una zona propensa a inundaciones.