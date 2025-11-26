Centro de Limón afectado por fuertes lluvias

Las lluvias provocadas por el empuje frío #4 que afecta al país, genera fuertes lluvias que inundaron el centro de Limón.

Los efectos del empuje frío No. 4 que afecta al país se dejan sentir con mayor fuerza en la provincia de Limón, particularmente en el cantón central, debido a las lluvias que han caído durante esta mañana.

Reportes recientes dan cuenta de que las calles de la cabecera del cantón se inundaron, situación que se extendió a otras comunidades como Cieneguita o barrio Los Lirios, donde los ríos que pasan por allí están crecidos.

En el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) explicaron que el empuje frío avanza hacia el golfo de México, al tiempo que incrementa la presión atmosférica sobre la cuenca del Caribe, lo que favorece un aumento en los vientos alisios hacia nuestro país. “Consecuentemente se estarán percibiendo ráfagas ocasionales y con mayor frecuencia hacia el Valle Central y también en el Pacífico Norte, donde se estiman ráfagas que oscilen entre los 40 y 60 kilómetros por hora”, explicó la meteoróloga Rebeca Morera.

Según la especialista, la llegada del viento genera nubosidad y lluvia de variada intensidad, inclusive aguaceros con tormenta eléctrica que alcanzan la provincia de Limón y también la zona norte y en menor medida, “la capa nubosa así como también las precipitaciones pueden extenderse hacia el Valle Central y los sectores montañosos”, dijo la experta.

Inundaciones en Limón

En el caso del Pacífico, se espera cielo entre poco y parcialmente nublado, aunque no se descarta la presencia de aguaceros aislados en el Pacífico Sur durante el periodo de la tarde.

El Comité Municipal de Emergencias de Limón pide a las familias que puedan tener problemas derivados de las inundaciones que hagan de inmediato el reporte a la línea 911 para poder canalizar las ayudas en caso de ser necesario.