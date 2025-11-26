Sucesos

Centro de Limón afectado por fuertes lluvias

Empuje frío No.4 provoca las precipitaciones

Por Christian Montero
Las lluvias provocadas por el empuje frío #4 que afecta al país, genera fuertes lluvias que inundaron el centro de Limón.
Las lluvias provocadas por el empuje frío #4 que afecta al país, genera fuertes lluvias que inundaron el centro de Limón. (Foto: cortesía/Foto: cortesía Junior Marín)







Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

