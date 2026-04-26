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Lluvias marcarán el lunes en Costa Rica: IMN prevé aguaceros en estas regiones

Lluvias y nubosidad marcarán el inicio de semana en Costa Rica. Revise el pronóstico completo del IMN y conozca qué regiones tendrán aguaceros este lunes

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Por Silvia Ureña Corrales
Clima: lluvias intensas, fuerte aguacero
Lluvias aisladas afectarán el Pacífico y el Valle Central este lunes, mientras Caribe y zona norte tendrán condiciones más estables. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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