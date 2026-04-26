Lluvias marcarán el lunes en Costa Rica: IMN prevé aguaceros en estas regiones

Lluvias aisladas afectarán el Pacífico y el Valle Central este lunes, mientras Caribe y zona norte tendrán condiciones más estables.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este lunes 27 de abril Costa Rica presentará condiciones variables, con ingreso de humedad hacia el Pacífico y el Valle Central. Esta situación generará nubosidad parcial en la mañana y lluvias aisladas durante la tarde, en especial en sectores del oeste del Valle Central y regiones del Pacífico.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en la mayor parte del territorio. En el sur del país se esperan lluvias costeras débiles. Para la tarde, se prevén aguaceros aislados con tormenta eléctrica en el oeste del Valle Central. En el Pacífico, las precipitaciones se concentrarán en Guanacaste y el Pacífico Central. Estas lluvias disminuirán hacia la noche.

En el Valle Central, la jornada iniciará con nubosidad parcial. En la tarde aumentará la cobertura nubosa con lluvias y aguaceros. San José tendrá una temperatura mínima de 17,8 °C y una máxima de 28,7 °C.

El Pacífico Norte tendrá condiciones parcialmente nubladas durante la mañana. En la tarde se presentarán lluvias y aguaceros, sobre todo en Guanacaste. Nicoya registrará una mínima de 22,7 °C y una máxima de 37°C.

En el Pacífico Central, el cielo variará de parcialmente nublado a nublado en la tarde. Se estiman lluvias dispersas y aguaceros aislados. Parrita tendrá una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 31,8 °C.

El Pacífico Sur presentará nubosidad parcial en la mañana. En la tarde se prevén lluvias y aguaceros, con posibilidad de precipitaciones costeras aisladas. Golfito registrará una mínima de 21,7 °C y una máxima de 32 °C.

En el Caribe Norte, el patrón será estable con nubosidad parcial durante todo el día. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 23,3 °C y una máxima de 32 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones similares, con cielo parcialmente nublado y pocas variaciones. Limón registrará una mínima de 24 °C y una máxima de 31 °C.

La zona norte permanecerá con nubosidad parcial durante toda la jornada. No se estiman lluvias significativas. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 27 °C.

El IMN destaca que la actividad lluviosa tenderá a disminuir en los próximos días, tras un inicio de semana con condiciones aún influenciadas por humedad residual.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:21 a. m. y la puesta a las 5:47 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna llena.