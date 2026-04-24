Clima en Costa Rica: lluvias y tormentas eléctricas se intensificarán este sábado

El IMN prevé lluvias y tormentas eléctricas en Costa Rica este sábado, con alta humedad y mayor nubosidad en la tarde.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este sábado 25 de abril el país presentará condiciones influenciadas por bajos niveles de presión atmosférica y alta humedad, lo que generará mayor nubosidad y probabilidad de lluvias en distintas regiones.

Durante la mañana, el Pacífico mostrará nubosidad variable. En la tarde, se desarrollará mayor cobertura nubosa en la cordillera central. Se prevén lluvias en zonas montañosas del Pacífico Central y Sur. También se estiman aguaceros con tormenta en el este del Valle Central, el centro de la zona norte y sectores cercanos a montañas del Caribe occidental.

En el Valle Central, la madrugada iniciará con nubosidad parcial. En la tarde, el cielo variará de parcialmente nublado a nublado, con lluvias aisladas. En San José, la temperatura mínima será de 17,8 °C y la máxima de 26,1 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielo parcialmente nublado en la mañana. En la tarde, aumentará la nubosidad con lluvias aisladas y posibles tormentas en el sector sureste. Liberia registrará una mínima de 22,3 °C y una máxima de 34,7 °C.

En el Pacífico Central, la mañana tendrá nubosidad parcial. En la tarde, habrá condiciones de cielo nublado con lluvias dispersas. Quepos presentará temperaturas entre 21,6 °C y 30,2 °C.

El Pacífico Sur mostrará nubosidad parcial durante la mañana. En la tarde, se esperan lluvias y tormentas ocasionales. Golfito tendrá una mínima de 20,9 °C y una máxima de 29,7 °C.

En el Caribe Norte, el cielo estará parcialmente nublado en la mañana. En la tarde, se presentarán chubascos aislados con tormenta hacia el oeste. Guápiles registrará una mínima de 22 °C y una máxima de 29,5 °C.

El Caribe Sur iniciará con pocas nubes. En la tarde, aumentará la nubosidad con lluvias dispersas en sectores costeros del oeste. Limón tendrá temperaturas entre 22,7 °C y 30,9 °C.

En la zona norte, la mañana presentará pocas nubes. En la tarde, habrá lluvias aisladas y tormentas ocasionales. Ciudad Quesada registrará una mínima de 16,4 °C y una máxima de 29,5 °C.

El IMN indica que la alta humedad favorecerá el desarrollo de nubosidad y precipitaciones durante el día, en especial en regiones montañosas y sectores del interior del país.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:22 a. m. y la puesta a las 5:47 p. m. La fase lunar estará hacia luna llena.