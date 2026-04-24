Sucesos

Clima en Costa Rica: lluvias y tormentas eléctricas se intensificarán este sábado

El pronóstico del IMN advierte condiciones inestables este sábado en Costa Rica, con alta humedad, aumento de nubosidad y lluvias en varias regiones del país

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Clima: lluvias intensas, fuerte aguacero
El IMN prevé lluvias y tormentas eléctricas en Costa Rica este sábado, con alta humedad y mayor nubosidad en la tarde. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
climaclima en Costa RicaIMNSUCnotas ia
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.