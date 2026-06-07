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Lluvias dominarán Costa Rica este lunes: IMN vigila sistema de baja presión con potencial ciclónico

Conozca cuáles regiones recibirán los mayores acumulados y qué advierte el IMN sobre un sistema de baja presión en el Pacífico

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Por Silvia Ureña Corrales
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El lunes estará marcado por lluvias, tormentas y abundante nubosidad. El IMN también monitorea una baja presión con potencial desarrollo tropical. (Banco Popular/BP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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