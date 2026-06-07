Lluvias dominarán Costa Rica este lunes: IMN vigila sistema de baja presión con potencial ciclónico

El lunes estará marcado por lluvias, tormentas y abundante nubosidad. El IMN también monitorea una baja presión con potencial desarrollo tropical.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este lunes 8 de junio las condiciones atmosféricas mantendrán un patrón lluvioso en todo el territorio nacional. La influencia de la zona de convergencia intertropical favorecerá la inestabilidad y la presencia de precipitaciones en varias regiones de Costa Rica.

Según el pronóstico, las lluvias afectarán principalmente las regiones del Pacífico y el Valle Central desde las primeras horas del día. Los aguaceros más intensos se presentarán durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Además, el IMN indica que las precipitaciones continuarán hasta horas avanzadas de la noche.

Por otra parte, el Caribe y la zona norte registrarán tormentas eléctricas y aguaceros durante la tarde. Estas condiciones responderán a la persistencia de la inestabilidad atmosférica sobre el país.

El IMN también mantendrá vigilancia sobre un sistema de baja presión ubicado frente a la costa pacífica de Centroamérica. De acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, existe una alta probabilidad de que evolucione a depresión tropical en los próximos días.

En el Valle Central, predominará un ambiente mayormente nublado desde la madrugada. Las probabilidades de lluvia estarán presentes durante la mañana y las precipitaciones dispersas continuarán por la tarde y la noche. En San José se prevé una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 22,5 °C.

El Pacífico Norte tendrá abundante nubosidad y lluvias durante toda la jornada. Los aguaceros aparecerán desde la madrugada y persistirán durante la tarde. Puntarenas registrará una temperatura mínima de 23,3 °C y una máxima de 35,4 °C.

Para el Pacífico Central, el pronóstico señala lluvias cerca de la costa durante la madrugada y la mañana. En horas vespertinas las precipitaciones se concentrarán en sectores montañosos. Parrita tendrá una mínima de 16,9 °C y una máxima de 27,5 °C.

El Pacífico Sur continuará bajo condiciones inestables. Las lluvias afectarán zonas costeras desde temprano y luego se trasladarán hacia áreas montañosas. Golfito alcanzará una temperatura mínima de 20,6 °C y una máxima de 26,3 °C.

En el Caribe Norte, la mañana iniciará con abundante nubosidad. Durante la tarde aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en sectores montañosos. Guápiles registrará una temperatura mínima de 22,2 °C y una máxima de 28,8 °C.

El Caribe Sur presentará nubosidad variable durante la mañana. Más tarde se desarrollarán lluvias y tormentas cerca de las montañas. Limón tendrá una temperatura mínima de 22,4 °C y una máxima de 28,5 °C.

La zona norte mostrará cielos mayormente nublados gran parte del día. En la tarde aumentarán las lluvias dispersas y las tormentas eléctricas. Ciudad Quesada reportará una temperatura mínima de 17,4 °C y una máxima de 27,4 °C.

Las condiciones previstas reflejan una semana que iniciará con elevada humedad y lluvias frecuentes en la mayoría de las regiones del país.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:55 p. m. La salida de la Luna no se reporta en el pronóstico. La puesta de la Luna será a las 11:54 a. m. La fase lunar corresponderá a cuarto menguante.