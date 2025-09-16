Lluvias dificultan rescate de bebé con graves quemaduras desde reserva indígena en Talamanca

Cruz Roja indicó este martes que el eventual traslado de la menor quemada podría dificultarse tanto para una evacuación aérea, como por tiempo, debido a mal tiempo en el sector Bajo Bley en Alto Telire (Talamanca). Fotografía:

Una niña de un año y medio sufrió graves quemaduras luego de que agua hirviendo cayera sobre su tórax y extremidades este martes en el sector de Bajo Bley, Sur de Telire (Talamanca, Limón).

La Cruz Roja Costarricense informó que intenta evacuarla en helicóptero, pero las fuertes lluvias en la zona dificultan el rescate, por lo que se analiza la opción de un traslado médico a pie de hasta 15 horas y en condiciones climáticas adversas hacia el centro de salud más cercano.

El caso fue reportado a la línea de emergencias 911 y de inmediato se activó un operativo.

“Estamos listos para el ingreso por aire, pero de no ser posible ya hay equipos movilizados en la ruta terrestre”, explicó Ricardo Arias, vocero de la Cruz Roja, al detallar la complejidad del rescate.

La institución reiteró que las condiciones de aislamiento geográfico y el mal tiempo en la zona representan un desafío constante para el traslado oportuno de pacientes en comunidades indígenas de Talamanca.

Bajo Bley se encuentra en este territorio que alberga comunidades Bribri y Cabécar, en la Cordillera de Talamanca.