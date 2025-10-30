Lluvias causan fuertes inundaciones en Cartago; vea los videos

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó de que las lluvias de esta tarde causaron fuertes inundaciones en Cartago.
Los incidentes se reportan en Quebradilla-Bermejo, Cartago, y en Tobosi de El Guarco debido al crecimiento se los ríos Coris y Purires.
Inundaciones en Cartago este 29 de octubre
La Cruz Roja envió unidades a los sectores afectados para atender los incidentes. Según reportes, siete viviendas resultaron afectadas en Tobosi, pero las personas no quieren abandonar sus casas.
Inundaciones golpean con fuerza a Cartago
Los Comites de Emergencia están realizando valoraciones, según informó la CNE.