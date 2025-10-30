Lluvias causan fuertes inundaciones en Cartago; vea los videos

Las fuertes lluvias de esta tarde provocaron inundaciones en diferentes sectores de Cartago.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó de que las lluvias de esta tarde causaron fuertes inundaciones en Cartago.

Los incidentes se reportan en Quebradilla-Bermejo, Cartago, y en Tobosi de El Guarco debido al crecimiento se los ríos Coris y Purires.

Inundaciones en Cartago este 29 de octubre

La Cruz Roja envió unidades a los sectores afectados para atender los incidentes. Según reportes, siete viviendas resultaron afectadas en Tobosi, pero las personas no quieren abandonar sus casas.

Inundaciones golpean con fuerza a Cartago

Los Comites de Emergencia están realizando valoraciones, según informó la CNE.