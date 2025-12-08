Lluvias aisladas y sensación térmica elevada dominarán el clima de este martes

Se anticipan lluvias en zonas del Pacífico y brisas marinas en el Valle Central, mientras que el Caribe y la Zona Norte mantendrán baja probabilidad de lluvia.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este martes 9 de diciembre se desarrollarán condiciones de sensación térmica elevada en gran parte del país debido a la combinación de altas temperaturas matutinas y el ingreso de brisas marinas.

Durante la mañana, el cielo se presentará entre despejado y con nubosidad parcial en la mayoría de las regiones, mientras que en la tarde podrían registrarse lluvias aisladas en sectores del Pacífico Central, Pacífico Sur, Península de Nicoya y partes del Valle Central, según IMN.

En el Valle Central, se prevé cielo parcialmente nublado durante la mayor parte del día. Las lluvias serán posibles por la tarde, pero de corta duración. En San José, la temperatura mínima será de 17,4 °C y la máxima alcanzará los 26,1 °C.

El Pacífico Norte experimentará poca nubosidad durante todo el día. No obstante, existe posibilidad de chubascos localizados en la Península de Nicoya en horas de la tarde. Liberia registrará una mínima de 23,1 °C y una máxima de 32,1 °C.

En el Pacífico Central, el cielo permanecerá parcialmente nublado en todos los periodos del día, con chubascos aislados en la tarde. En Quepos, las temperaturas oscilarán entre 24,1 °C y 30,9 °C.

El Pacífico Sur mostrará mayor desarrollo de nubosidad durante la tarde y noche, con posibles lluvias y tormentas localizadas. Golfito alcanzará una temperatura mínima de 23,2 °C y una máxima de 32,8 °C, una de las más elevadas del país.

La región del Caribe Norte tendrá cielo parcialmente nublado durante la mayor parte del día. En las zonas montañosas podrían ocurrir lluvias débiles. En Guápiles, la mínima será de 22,3 °C y la máxima de 31,8 °C.

En el Caribe Sur, las condiciones serán similares, con posibilidad de lluvias dispersas en zonas montañosas durante la tarde. En Limón, se prevé una temperatura mínima de 21,6 °C y una máxima de 30,2 °C.

La zona norte del país mantendrá cielos parcialmente nublados con posible ocurrencia de chubascos en las montañas por la tarde. Sarapiquí experimentará temperaturas entre los 21,9 °C y los 32,7 °C, lo que indica un ambiente muy cálido en las llanuras.

Las condiciones previstas también favorecerán la acumulación de calor y humedad, lo que provocará un ambiente bochornoso en diversas regiones del territorio nacional.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:42 a. m. y se ocultará a las 5:16 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto menguante.