Lluvias aisladas y sensación térmica elevada dominarán el clima de este martes

¿Cómo estará el tiempo este martes? Estos son los detalles por zonas del país

Por Silvia Ureña Corrales
Imagen del cielo nublado sobre zonas de Costa Rica durante el lunes 7 de abril, con condiciones propicias para lluvias y tormentas eléctricas, según el IMN.
Se anticipan lluvias en zonas del Pacífico y brisas marinas en el Valle Central, mientras que el Caribe y la Zona Norte mantendrán baja probabilidad de lluvia. (Canva/Canva)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial.

