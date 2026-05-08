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¿Lloverá este sábado? Esto prevé el IMN para cada región de Costa Rica

El IMN anticipa temperaturas altas, menos lluvias y posibles aguaceros aislados este sábado en varias regiones de Costa Rica. Conozca cómo estará el tiempo en su zona

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Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias Alajuela
Costa Rica tendrá menos lluvias y ambiente cálido este viernes, con temperaturas de hasta 38,4 °C en el Pacífico Norte. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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