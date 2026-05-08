¿Lloverá este sábado? Esto prevé el IMN para cada región de Costa Rica

Costa Rica tendrá menos lluvias y ambiente cálido este viernes, con temperaturas de hasta 38,4 °C en el Pacífico Norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este viernes 8 de mayo las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán marcadas por una disminución generalizada de las lluvias y temperaturas cálidas en la mayor parte del territorio nacional.

Según el reporte oficial, el ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad favorecerá un ambiente más estable durante gran parte del día. A esto se sumará la presencia de temperaturas elevadas en distintas regiones del país.

En el Valle Central, el cielo variará entre parcialmente nublado y pocas nubes hacia la noche. San José registrará una temperatura mínima de 19,1 °C y una máxima de 27,2 °C.

El Pacífico Norte tendrá condiciones cálidas y parcialmente nubladas durante la tarde. En sectores del centro y norte de la región se presentarán vientos moderados. Liberia tendrá una mínima de 23,1 °C y una máxima de 37,3 °C.

Para el Pacífico Central, el IMN prevé nubosidad entre parcial y abundante durante la tarde, con posibilidad de lluvias aisladas. En la noche disminuirá la cobertura nubosa. Quepos registrará temperaturas entre 24,2 °C y 31,8 °C.

El Pacífico Sur mantendrá cielos nublados en zonas montañosas durante la tarde y condiciones parcialmente nubladas en la noche. Golfito tendrá una mínima de 22,9 °C y una máxima de 33,1 °C.

En el Caribe Norte, el ambiente será parcialmente nublado durante la tarde y con pocas nubes hacia la noche. Guápiles experimentará temperaturas entre 22,1 °C y 32,1 °C.

El Caribe Sur presentará nubosidad parcial y posibilidad de lluvias aisladas. Limón registrará una temperatura mínima de 23,3 °C y una máxima de 31 °C.

La zona norte tendrá condiciones parcialmente nubladas y presencia de lloviznas en sectores montañosos durante la tarde. Ciudad Quesada reportará temperaturas entre 18 °C y 26,8 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:17 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:48 p. m. La salida de la luna será a las 11:40 p. m. y la puesta a las 10:45 a. m. La fase lunar estará hacia cuarto menguante.