Sucesos

Las zonas más frías de Costa Rica este sábado: Cerro de la Muerte lidera con apenas 3,7 °C

Altas montañas y sectores del Valle Central reportaron las temperaturas más bajas del país durante la madrugada de este sábado

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Por Damián Arroyo C.
Cartago, Costa Rica, Clima, Nublado, amanecer.
Cerro de la Muerte lideró las mínimas con 3,7 °C. Volcanes y zonas altas dominaron el ranking del IMN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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