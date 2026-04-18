Las zonas más frías de Costa Rica este sábado: Cerro de la Muerte lidera con apenas 3,7 °C

Cerro de la Muerte lideró las mínimas con 3,7 °C. Volcanes y zonas altas dominaron el ranking del IMN.

La madrugada de este sábado 18 de abril registró temperaturas bajas en varias zonas del país, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). El punto más frío se ubicó en el Cerro de la Muerte, donde el termómetro descendió hasta los 3,7 °C.

En segundo lugar apareció el volcán Irazú, con una temperatura mínima de 5 °C. Le siguió el volcán Turrialba, que reportó 6,6 °C durante las primeras horas del día.

El volcán Poás también figuró entre los sitios más fríos. En esa zona la temperatura alcanzó los 6,8 °C, lo que confirmó condiciones frescas en sectores de mayor altitud.

En el Valle Central, la laguna Fraijanes destacó con una mínima de 9,7 °C. Más arriba en la lista se ubicó Rancho Redondo de Goicoechea, donde el registro fue de 11,6 °C.

El reporte incluyó además a Patio de Agua en Coronado, con 11,8 °C. Muy cerca se situó La Unión de Cartago, que marcó 12 °C.

Otros puntos fríos fueron Santa Lucía, con 12,3 °C, y Pacayas de Alvarado, también con 12,3 °C. Estas localidades completaron los primeros registros más bajos del país durante la madrugada.

A continuación la lista completa de los lugares más fríos del país, según el IMN: