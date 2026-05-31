Sucesos

Las últimas horas de Mauren y Toño: radiografía de un crimen en reconocido negocio en las montañas de Alajuelita

Mauren y Antonio fueron asesinados en su cabaña, en Finca Lajas de Alajuelita, hace seis meses. Llevaban casi 10 años consolidando este lugar, frecuentado por allegados y senderistas que pasaban a probar la cocina a la leña

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Por Natalia Vargas
Crimen de Mauren y Antonio - Finca Lajas
Doña Mauren y don Toño se casaron en diciembre del 2016. Su casa, sin electricidad, ofrecía cafecito y almuerzos cocinados a la leña para los viajeros amantes del senderismo. (Finca Lajas Donde T/Facebook)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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