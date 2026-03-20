Sucesos

Las imágenes de Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, minutos antes de ser extraditados

Recopilamos 11 imágenes de Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, desde el momento en el que salieron de La Bestia hasta el avión de la DEA rumbo a Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar

En un hecho histórico para Costa Rica, este viernes 20 de marzo el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y el exconvicto Edwin López Vega fueron extraditados hacia Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por narcotráfico internacional.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ExtradiciónCelso GamboaPecho de Rata
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.