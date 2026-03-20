Las imágenes de Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, minutos antes de ser extraditados

En un hecho histórico para Costa Rica, este viernes 20 de marzo el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y el exconvicto Edwin López Vega fueron extraditados hacia Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por narcotráfico internacional.

La aeronave, un King Air matrícula N4982R, despegó a las 8:53 a. m. con destino a Texas. Sin embargo, desde las 6:18 a. m., ambos habían ingresado al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, fuertemente custodiados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Con esposas en manos y pies, chaleco antibalas y casco, los dos descendieron de la unidad conocida como “La Bestia”. Gamboa vestía camisa roja y jeans, mientras que López portaba una camisa oscura y jeans.

Estas son las imágenes de los momentos previos al abordaje del avión, captadas por el Ministerio Público y el OIJ:

Se trata de una extradición histórica: por primera vez, dos costarricenses son enviados a enfrentar a la justicia estadounidense tras la entrada en vigencia de la Ley N.º 10730, que permite la entrega de nacionales por delitos de narcotráfico o terrorismo. (Ministerio de Seguridad Pública/Capturas de videos)

Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, fueron trasladados desde La Reforma hacia el aeropuerto a las 6:08 a. m. (Ministerio de Seguridad Pública/Capturas de videos)

Aunque en los primeros minutos el exmagistrado Celso Gamboa se veía tranquilo, al acercarse la hora de abordar el avión se le vio bastante afectado, según confirmó el director del OIJ, Michael Soto. (Ministerio de Seguridad Pública/Capturas de videos)

En el operativo participaron alrededor de 50 oficiales de distintos cuerpos policiales. (Ministerio de Seguridad Pública/Capturas de videos)

El traslado fue bajo un fuerte operativo por el alto perfil de los extraditados y las presuntas amenazas de muerte para Celso Gamboa. (Ministerio de Seguridad Pública/Capturas de videos)

Con la mirada fija hacia el avión y total silencio, así fueron los últimos minutos de Celso Gamboa en Costa Rica. (Ministerio de Seguridad Pública/Capturas de videos)

Una vez llegaron a la aeronave, las autoridades costarricenses les quitaron el casco, chaleco antibalas y esposas a ambos extraditados, para entregarlos a las autoridades costarricenses. (Ministerio de Seguridad Pública/Capturas de videos)

Ambos se fueron únicamente con la ropa que llevaban puesta y un pequeño bolso con artículos básicos. (Ministerio de Seguridad Pública/Capturas de videos)

Edwin López, alias Pecho de Rata, también se vio afectado minutos antes de abandonar el país. (Ministerio de Seguridad Pública/Capturas de videos)

Llegó el momento de abordar: en silencio y bajo custodia, subieron a la aeronave que los lleva a un nuevo proceso judicial fuera de Costa Rica. (Ministerio de Seguridad Pública/Capturas de videos)