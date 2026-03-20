Las imágenes de Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, minutos antes de ser extraditados

La aeronave, un King Air matrícula N4982R, despegó a las 8:53 a. m. con destino a Texas. Sin embargo, desde las 6:18 a. m., ambos habían ingresado al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, fuertemente custodiados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Con esposas en manos y pies, chaleco antibalas y casco, los dos descendieron de la unidad conocida como “La Bestia”. Gamboa vestía camisa roja y jeans, mientras que López portaba una camisa oscura y jeans.
Estas son las imágenes de los momentos previos al abordaje del avión, captadas por el Ministerio Público y el OIJ:
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