La Unión, Goicoechea y Paraíso amanecieron entre los cantones más fríos del país

Las temperaturas mínimas este 15 de enero, según datos preliminares del IMN, con valores inferiores a 6 °C en sectores altos.

El Volcán Irazú registró la temperatura mínima más baja del país, con 5,5 °C, durante la madrugada de este 15 de enero de 2026, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El reporte oficial indicó que las zonas de montaña y el Valle Central concentraron los valores más bajos, en una jornada marcada por condiciones atmosféricas estables y cielo parcialmente despejado durante la noche.

En el caso del Volcán Poás, la temperatura mínima alcanzó 6,4 °C, mientras que en el Volcán Turrialba se registraron 6,5 °C, cifras similares a las observadas en otros sectores de altura del país.

En el Valle Central, varias estaciones reportaron temperaturas por debajo de los 10 °C. Cerro Cedral marcó 9,2 °C, Rancho Redondo alcanzó 9,3 °C y Patio de Agua, en Coronado, descendió hasta 10,2 °C.

Otros puntos del Valle Central, como Santiago de Paraíso, Barrancas de El Guarco y La Unión de Cartago, presentaron mínimas cercanas a los 10,7 °C, mientras que Cartago centro y Cerro Burío rondaron los 12 °C.

En regiones fuera del Valle Central, las zonas del Caribe Sur y Caribe Norte también reportaron valores frescos. Juan Viñas registró 12,2 °C, Turrialba y La Suiza alcanzaron 15,1 °C, y Guápiles se mantuvo en 18,4 °C.

Por su parte, el Pacífico Norte presentó temperaturas mínimas más altas, aunque inferiores a los promedios habituales. En Nicoya se reportaron 17,8 °C, mientras que en Liberia los valores oscilaron entre 18,8 °C y 20 °C, según las estaciones disponibles.

El IMN informó que estos datos corresponden a registros preliminares y que las condiciones frías responden a la influencia del empuje frío N.° 10.