La Unión, Goicoechea y Paraíso amanecieron entre los cantones más fríos del país

El frío se hizo sentir con fuerza este 15 de enero. Varios cantones del Valle Central registraron temperaturas bajas, según datos del IMN. Conozca cuáles amanecieron más fríos

Por Silvia Ureña Corrales
Llovizna y neblina, clima
Las temperaturas mínimas este 15 de enero, según datos preliminares del IMN, con valores inferiores a 6 °C en sectores altos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

