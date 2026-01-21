Sucesos

La última caminata de don Carlos Luis Román, el vecino de Paraíso que nunca dejó de andar

El adulto mayor fue hallado sin vida el pasado 19 de enero dentro de una finca ganadera

Por Natalia Vargas
Don Carlos Luis desapareció el pasado domingo 11 de enero en Paraíso de Cartago.
Don Carlos Luis desapareció el pasado domingo 11 de enero en Paraíso de Cartago. (Facebook/Don Carlos Luis desapareció el pasado domingo 11 de enero en Paraíso de Cartago.)







