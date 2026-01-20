Sucesos

Hallan fallecido a adulto mayor desaparecido desde el 11 de enero en Cartago

Familiares, vecinos y cuerpos de rescate participaron en su búsqueda. Adulto mayor era un reconocido vecino de Paraíso

Por Sebastián Sánchez y Keyna Calderón
Carlos Luis Román Campos, de 81 años de edad, fue hallado sin vida en Cartago.
Carlos Luis Román Campos, de 81 años de edad, fue hallado sin vida en Cartago. (Suministrada por Keyna Calderón/Suministrada por Keyna Calderón)







