Hallan fallecido a adulto mayor desaparecido desde el 11 de enero en Cartago

Carlos Luis Román Campos, de 81 años de edad, fue hallado sin vida en Cartago.

Tras más de una semana de intensa búsqueda, la tarde de este lunes fue localizado sin vida Carlos Luis Román Campos, de 81 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el domingo 11 de enero, cuando salió de su vivienda en Paraíso de Cartago y no regresó.

El cuerpo del adulto mayor fue hallado en un bajo cercano a un río, dentro de una finca ganadera.

Las causas del fallecimiento no han sido determinadas; de forma preliminar se maneja la posibilidad de un quebranto de salud o una caída, hipótesis que deberán ser confirmadas por las autoridades.

Desaparición

Desde el día de su desaparición, familiares y vecinos activaron la alerta y coordinaron recorridos en distintas comunidades, entre ellas Paraíso, Oreamuno, Dulce Nombre y Lourdes de Agua Caliente, en dirección a Navarro, sitio donde fue captado por última vez por cámaras de seguridad.

En esa zona se concentraron los esfuerzos de búsqueda, con apoyo de grupos de rescate, vecinos, familiares y personal de la Cruz Roja, aunque sin resultados positivos en ese momento.

De acuerdo con sus allegados, el adulto mayor solía realizar caminatas y gozaba de buena condición de salud. Con base en el seguimiento de cámaras de seguridad, se estima que habría recorrido aproximadamente 35 kilómetros.

Román era una persona conocida en Paraíso, donde durante años tuvo un tramo en el mercado local y también trabajó como taxista.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que se encargarán de esclarecer las circunstancias del fallecimiento.