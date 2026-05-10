Sucesos

‘La muerte fue producto de sus padecimientos’: Fiscalía explica porqué archivó caso de costarricense deportado por EE. UU.

Ministerio Público pidió la desestimación del caso el 23 de marzo.

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Por Christian Montero
Randall Gamboa se fue a vivir a Estados Unidos y regresó en estado vegetal
La Fiscalía de Pérez Zeledón solicitó el 23 de marzo desestimar la causa por la muerte de Randall Gamboa, el costarricense quien fue deportado por Estados Unidos, en setiembre del año pasado. (Tomadas de Facebook/Tomadas de Facebook)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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