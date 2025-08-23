El Mundo

Estados Unidos presionaría a Kilmar Ábrego para que se declare culpable y sea enviado a Costa Rica o Uganda

El 21 de agosto, Estados Unidos ofreció a la defensa que, si Ábrego se declaraba culpable, sería deportado a Costa Rica. Ahora, el destino sería Uganda.

EscucharEscuchar
Por La Prensa Gráfica / El Salvador / GDA

La defensa de Kilmar Armando Ábrego García presentó un aviso suplementario ante el Tribunal del Distrito Central de Tennessee en el que acusa al gobierno de Estados Unidos de llevar adelante un proceso judicial “vengativo y selectivo”.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kilmar ÁbregoEl SalvadorDonald TrumpEE. UU.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.