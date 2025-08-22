El País

‘ABC News’: Costa Rica acepta recibir al salvadoreño Kilmar Abrego García, epicentro de una polémica sobre las deportaciones de Trump

Medio estadounidense asegura que Mario Zamora, ministro de Seguridad, envió una carta a la Embajada de Estados Unidos

Por Natasha Cambronero
Según el medio estadounidense ABC News, el Gobierno de Costa Rica se declaró dispuesto a recibir a Kilmar Abrego García, el salvadoreño deportado erróneamente por Estados Unidos en marzo y quien se convirtió en el epicentro de una polémica sobre las políticas migratorias de Donald Trump.
Un hombre sustuvo una fotografía de Kilmar Abrego García durante una conferencia de prensa, el pasado 9 de abril, en Washington. (ALEX WONG/AFP)







Natasha Cambronero

