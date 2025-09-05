Sucesos

Juzgado: Reos fueron trasladados a alta contención de La Reforma de forma ‘arbitraria’

Juzgado de Ejecución de la Pena señaló al Ministerio de Justicia por no seguir los lineamientos que ellos mismos establecieron

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
La Reforma, visita de Rodrigo Chaves
El Ministerio de Justicia estableció en abril los pabellones de alta contención en La Reforma. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ministerio de Justicia y PazLa ReformaAlta contención
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.